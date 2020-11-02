Древний город Мачу-Пикчу вновь принимает туристов

Мачу-Пикчу, древний город в Перу, вновь открылся для туристов. В честь этого события прошли пышные торжества...

[Алехандро Нейра, министр культуры Перу]:

«Собраться здесь, в Мачу-Пикчу, – очень особенное событие для всех нас. Этот город – символ перуанской культуры в мире. Но, прежде всего, он символ стойкости, силы, отваги и надежды».

Мачу-Пикчу, древний город в Перу, вновь открылся для туристов. В честь этого события прошли пышные торжества. На церемонии выступил министр культуры.

Мачу-Пикчу был закрыт для посещений семь месяцев. Исключение сделали только для одного японского туриста. Министр культуры разрешил ему осмотреть достопримечательность в начале октября. Японец ждал этой возможности более полугода в соседнем городе Агуас-Кальентес.

Теперь сюда могут приезжать все путешественники. Но нужно соблюдать социальную дистанцию. За день на территорию Мачу-Пикчу смогут войти не более 675 туристов. Раньше сюда ежедневно приезжали от двух с половиной до пяти тысяч гостей.

Древний город находится на вершине горного хребта на высоте 2400 метров. Мачу-Пикчу был основан примерно в середине XV столетия, а к 1572 году от него остались только руины.

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