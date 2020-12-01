Тысячелетние наскальные рисунки в Австралии открыли для туристов

Искусство возрастом десятки тысяч лет. Рисунки и гравировки растений, символы эму и история о «семи сёстрах»...

[Сьюзен Томсон, старейшина народа инингай]:

«Стена с историями протянулась на 200 метров. И на ней десятки тысяч вырезанных изображений, рисунков и петроглифов».

Искусство возрастом десятки тысяч лет. Рисунки и гравировки растений, символы эму и история о «семи сёстрах». Всё это можно увидеть на скальных породах, которые находятся в отдалённой местности австралийского штата Квинсленд.

В 2019 году эту местность, которую аборигены называют Туррабурра, вернули коренному населению. Они восстанавливают здесь пастбища.

Теперь же они открывают скальные рисунки для внешнего мира. На них могут посмотреть туристы.

[Джеки Хаггинс, историк]:

«В таких местах сочетаются древняя мудрость и древняя культура».

Здесь также планируют построить обучающий центр. На проект должны выделить миллионы долларов. В нём будут использованы только местные материалы.

[Джон де Манинкор, архитектор]:

«Древесину возьмут в этом регионе. Также некоторые внешние стены сделают из камня, добытого в местных шахтах».

Возраст этих рисунков точно пока не определили. Однако местные жители утверждают, что их оставляли тысячи прошлых поколений. Они надеются, что изображения сохранятся и для поколений будущего.

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