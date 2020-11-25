Кладезь истории: берлинцам вместо музеев предлагают гулять по Тиргартену

В Берлине предлагают прогулки по парку Большой Тиргартен как альтернативу закрытым на карантин музеям. Его памятники..

[Арне Крастинг, экскурсовод]:

«До 1938 года статуя Бисмарка находилась перед Бундестагом. Но Гитлер и (его архитектор) Шпеер переместили её сюда, потому что она стояла на пути, где планировалось строить так называемую Столицу мира Германии».

В Берлине предлагают прогулки по парку Большой Тиргартен как альтернативу закрытым на карантин музеям. Его памятники и мемориалы способны многое рассказать об истории Германии. Среди них и статуя первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.

Нацисты также переместили в парк колонну Победы, посвящённую триумфу Пруссии в войне с Данией в 1864 году. Изначально колонна стояла на площади Кёнигсплац.

В парке также есть памятники королям, принцессам, генералам, писателям, композиторам и даже животным.

[Арне Крастинг, экскурсовод]:

«Здесь так много всего нужно открыть. Это захватывающе, потому что здесь можно гулять несколько дней и постоянно находить что-то новое. К тому же часто встречаются памятники с историческим значением».

В XVI веке на месте парка были охотничьи угодья для аристократов. В 1742 году Фридрих Великий, не любивший охоту, распорядился создать публичный развлекательный парк. Среди деревьев появились пруды, фонтаны, статуи и беседки.

[Арне Крастинг, экскурсовод]:

«Парк менялся с течением лет. Сначала его создавали по французской модели, потом он стал больше похож на ландшафтный парк в английском стиле. А после Второй мировой войны деревьев здесь почти не осталось».

Изначально в Тиргартене росли 200 тысяч деревьев. После войны осталось 700. Причиной стали не только бомбёжка и танки. Деревья рубили на дрова из-за нехватки угля. С 61-го года парк постепенно восстанавливали. Сейчас он занимает 210 гектаров – это 300 футбольных полей.

Тиргартен для берлинцев так же важен, как Центральный парк для жителей Нью-Йорка.

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