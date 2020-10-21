В некрополе Саккара нашли ещё более 80 древнеегипетских саркофагов
Египетские археологи продолжают делать важные находки в древнем некрополе Саккара. Они обнаружили ещё более 80 нетронутых..
Дата загрузки: 2020-10-21
Все саркофаги покрыты росписью, внутри находятся мумии. Их будут исследовать в научных лабораториях. Также найдено много расписанных и позолоченных статуэток.
В начале этого месяца египетские археологи также сообщили о ценной находке. Они обнаружили 59 саркофагов с мумиями жрецов и знатных особ, которые служили XXVI династии фараонов. Она правила 2500 лет назад в начале Позднего периода Древнего Египта. Также были найдены 28 статуэток, амулеты и погребальные принадлежности. Саркофаги находятся в нескольких погребальных камерах глубиной от десяти до 12 метров. В общей сложности археологи нашли шесть камер, одну из них – только недавно.
Саккара была некрополем Мемфиса – столицы Древнего царства. Здесь хоронили умерших более 3000 лет. В Саккаре находятся одиннадцать пирамид, в том числе – ступенчатая пирамида Джосера. Это строение возрастом 4500 лет считается древнейшим в мире крупным каменным зданием, сохранившимся до наших времён.
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