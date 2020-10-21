В некрополе Саккара нашли ещё более 80 древнеегипетских саркофагов

Египетские археологи продолжают делать важные находки в древнем некрополе Саккара. Они обнаружили ещё более 80 нетронутых..

Египетские археологи продолжают делать важные находки в древнем некрополе Саккара. Они обнаружили ещё более 80 нетронутых саркофагов возрастом примерно 2500 лет. Они сохранились ещё лучше, чем найденные ранее.

Все саркофаги покрыты росписью, внутри находятся мумии. Их будут исследовать в научных лабораториях. Также найдено много расписанных и позолоченных статуэток.

В начале этого месяца египетские археологи также сообщили о ценной находке. Они обнаружили 59 саркофагов с мумиями жрецов и знатных особ, которые служили XXVI династии фараонов. Она правила 2500 лет назад в начале Позднего периода Древнего Египта. Также были найдены 28 статуэток, амулеты и погребальные принадлежности. Саркофаги находятся в нескольких погребальных камерах глубиной от десяти до 12 метров. В общей сложности археологи нашли шесть камер, одну из них – только недавно.

Саккара была некрополем Мемфиса – столицы Древнего царства. Здесь хоронили умерших более 3000 лет. В Саккаре находятся одиннадцать пирамид, в том числе – ступенчатая пирамида Джосера. Это строение возрастом 4500 лет считается древнейшим в мире крупным каменным зданием, сохранившимся до наших времён.

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