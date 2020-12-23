Великое соединение: Юпитер и Сатурн максимально приблизились друг к другу
Жители Земли смогли наблюдать редкое астрономическое явление. В небесной сфере встретились две гигантские планеты Юпитер и..
Дата загрузки: 2020-12-23
Однако настолько близко друг к другу планеты оказываются ещё реже. Последний раз такое было 16 июля 1623 года. Но тогда Юпитер и Сатурн находились вблизи Солнца, и наблюдать за ними было невозможно. Поэтому последнее видимое глазу человека сближение планет было 4 марта 1226 года.
Во время нынешнего Великого соединения Сатурн и Юпитер разделяет всего шесть угловых минут или одна десятая градуса. При этом расстояние между планетами составляет сотни миллионов километров.
Это астрономическое явление происходит из-за разницы в периодах обращения вокруг Солнца. Юпитеру на это нужно чуть меньше 12 лет. И он как бы догоняет Сатурн, который обращается вокруг звезды за 29 с половиной лет.
Следующее Великое соединение произойдёт 5 ноября 2040 года.
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