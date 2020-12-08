Самую детальную карту звёзд нашей галактики представили европейские астрономы

Это самая детализированная карта звёзд Млечного пути – нашей галактики. Её представили астрономы Европейского космического агентства. Получить изображение удалось благодаря телескопу Gaia («Гайя»), запущенному в 2013 году.

Лаборатория кружит вокруг Земли на расстоянии в полтора миллиона километров. Она использует два телескопа, чтобы изучать расположение, движение, химический состав и яркость звёзд в галактике, а также расстояние между ними.

Учёные надеются, что полученные данные помогут понять истоки зарождения и развития Млечного пути.

Последний массив информации, который получил «Гайя», включает детали более чем о миллиарде 800 миллионах космических объектов. Из них более 300 тысяч – звёзды. В прошлый раз в апреле 2018 года он заснял на 100 миллионов объектов меньше.

При этом учёным также удалось предсказать движение 40 тысяч звёзд на ближайшие миллиард 600 миллионов лет.

Лабораторию «Гайя» назвали в честь древнегреческого божества. Учёные говорят, что её точность измерений настолько высока, что это можно сравнить с определением толщины волоска с расстояния в две тысячи километров.

Европейское космическое агентство отмечает, что следующий массив данных аппарат передаст в 2022 году.

Как ожидается, это будет последний год работы лаборатории. Однако срок её службы могут продлить и до 2025-го.

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