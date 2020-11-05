Астрономы, возможно, нашли объяснение загадочным быстрым радиовспышкам
Эта графика показывает то, что астрономы из Университета Макгилла и Калифорнийского технологического института увидели 28 апреля..
Дата загрузки: 2020-11-05
И это явление, возможно, поможет раскрыть одну из самых больших космических загадок нашего времени – происхождение быстрых радиовспышек.
Радиотелескопы по всему миру уже давно фиксируют единичные радиоимпульсы длительностью всего несколько миллисекунд. При этом их мощь такая большая, что её можно сравнить с энергией Солнца, накопленной за несколько десятков тысяч лет.
До недавнего времени быстрые радиовспышки фиксировали только за пределами нашей галактики.
Однако в апреле сразу два телескопа выявили радиовсплеск в пределах Млечного пути. И исходил он от магнетара – нейтронной звезды с сильным магнитным полем. Особенность этой звезды в том, что её поле намного мощнее ей подобных.
[Виктория Каспи, астрофизик]:
«В нашей галактике магнетары довольно хорошо изучены. Однако мы увидели, что хорошо изученный нами объект испустил нечто очень яркое. Если бы мы поместили его в другую галактику, то всё равно смогли бы увидеть вспышку. Это говорит о том, что загадочным источником всплесков могут быть магнетары».
Выброс произвела нейтронная звезда, которая находится в 32 тысячах световых лет от Земли в другой части Млечного пути.
Подобные магнетары имеют очень большую плотность. Их масса примерно в полтора раза больше Солнца, но спрессована в объём, площадь которого составляет примерно 60 квадратных километров.
Они излучают регнтгеновские лучи и радиоволны.
У астрономов было около 50 разных теорий о том, откуда берутся быстрые радиовспышки. Одной из версий были внеземные жизни. Специалисты отмечают, что магнетары могут оказаться не единственным источником этого явления, поскольку уже зафиксировано два типа всплесков: одни происходят только единожды, другие часто повторяются.
Учёные надеются, что открытие поможет им лучше понять процесс формирования Вселенной.
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