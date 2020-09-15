Уксус и пиво из китайского финика: креатив из Австралии

Для фермера Бена из Южной Австралии выращивание плодов унаби – дело жизни. Кустарник родом из Древнего Китая обретает популярность на Зелёном континенте.

Это рекордсмен по содержанию витамина С – его в нём в десять раз больше, чем в цитрусовых. В свежем виде на вкус унаби напоминает сочное яблоко, в сушёном – финик.

[Бен Вадделоу, фермер]:

«Когда я впервые начал экспериментировать с унаби, их было трудно продавать. За 20 лет всё изменилось. Теперь намного больше производителей выращивают их по всей Австралии».

В этом году из-за пандемии урожай сбывать трудно.

Так, Бену пришла идея делать из плодов унаби уксус.

[Бен Вадделоу, фермер]:

«В этом году из-за COVID-19 у нас осталось больше фруктов, их стало сложнее сбыть. Мы поняли, что нужно что-то делать. Нельзя просто оставить их гнить на земле».

Другая семья фермеров решила делать из унаби пиво. Для этого наладили сотрудничество с заводом.

[Льюис Машмедт, сотрудник пивоварни]:

«Сначала было совершенно непонятно, что с этим делать, информации очень мало. Никто раньше не варил большие объёмы пива из унаби. Это не то, что можно загуглить. Пиво делают из огромного множества ингредиентов, но не из унаби».

Торжественный момент: с конвейера снимают первую коммерческую партию.

[Маркус Милтенофф, фермер]:

«Это фантастика – с пользой использовать то, что могло уйти в отходы. Избавляешься от мусора в саду и увеличиваешь прибыль. И – да, теперь у нас фантастический продукт, который можно продавать на национальном уровне».

Одна банка стоит примерно 3 доллара США.

Короткая ссылка на эту страницу: