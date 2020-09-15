Как кассир магазина помог покупателю-ветерану

Пожилой человек в кепке ветерана армии США несколько раз пытался оплатить покупку, но банковская карта блокировалась. Дедушка был расстроен.

Тогда кассир Джейкоб Виттман вытащил свой бумажник, достал банковскую карту и провёл платёж. Ветеран растерялся и спросил: «Вы только что оплатили мои продукты?» Джейкоб ответил: «Да, сэр, купил. И вы не должны мне ни цента».

Тим Маккеллар тоже стоял в очереди и был тронут произошедшим. Он поделился этим на своей страничке в Facebook. «Очевидно, что у этого парня минимальная зарплата. Вероятно, у него не было лишних денег. Я поблагодарил его за то, что он сделал, спросил его имя, а затем сфотографировал», – написал Тим. Его пост набрал 3000 лайков, и им поделились более 1400 раз.