Козы расчищают нью-йоркский парк от сорняков Посетители нью-йоркского парка в эти дни могут увидеть необычных садовых работников – рогатых. Стадо коз прибыло.. Дата загрузки: 2020-09-15

Посетители нью-йоркского парка в эти дни могут увидеть необычных садовых работников – рогатых. Стадо коз прибыло туда, чтобы расчищать заросли сорняков, которые появились за лето. К услугам обычных садовников в этот период не прибегали из-за мер экономии в связи с пандемией.

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