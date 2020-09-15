Телеканал NTD

Козы расчищают нью-йоркский парк от сорняков

Козы расчищают нью-йоркский парк от сорняков

Посетители нью-йоркского парка в эти дни могут увидеть необычных садовых работников – рогатых. Стадо коз прибыло..

Дата загрузки: 2020-09-15

Посетители нью-йоркского парка в эти дни могут увидеть необычных садовых работников – рогатых. Стадо коз прибыло туда, чтобы расчищать заросли сорняков, которые появились за лето. К услугам обычных садовников в этот период не прибегали из-за мер экономии в связи с пандемией.
Короткая ссылка на эту страницу:
Читать...
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне