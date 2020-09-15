Козы расчищают нью-йоркский парк от сорняков
Посетители нью-йоркского парка в эти дни могут увидеть необычных садовых работников – рогатых. Стадо коз прибыло..
Дата загрузки: 2020-09-15
Посетители нью-йоркского парка в эти дни могут увидеть необычных садовых работников – рогатых. Стадо коз прибыло туда, чтобы расчищать заросли сорняков, которые появились за лето. К услугам обычных садовников в этот период не прибегали из-за мер экономии в связи с пандемией.
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