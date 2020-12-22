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Как бродяга помог водителю скорой помощи

Как бродяга помог водителю скорой помощи
Как бродяга помог водителю скорой помощи

Водитель скорой помощи из Индонезии поделился в Instagram историей о том, как ему помог бродяга.
Мухаммада Сэнди Нуграхи рассказал, что по обеим сторонам дороги были припаркованы машины, проезжая часть сузилась, и образовалась пробка. Неожиданно перед машиной скорой помощи появился бродяга. Он стал подавать знаки руками другим водителям, чтобы те уступили дорогу.

Благодаря усилиям бродяги скорой помощи удалось выехать из плотного движения. Вслед уезжающей машине скорой бродяга прокричал: «Да здравствует скорая помощь!»

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