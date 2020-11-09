Робокот – новый помощник официанта сети кафе в Москве

В одной из сетей столичных кафе на работу заступил робокот. Робот-официант с милой мордой кота разносит..

В одной из сетей столичных кафе на работу заступил робокот. Робот-официант с милой мордой кота разносит блюда и забирает грязную посуду. На фоне пандемии бесконтактное обслуживание обрело второе дыхание. Призвано снизить риск возможных заражений. Как для гостей, так и для официантов.

Робокот уже грозится стать новой звездой Инстаграм. Благодаря системе тактильной обратной связи мяукает, когда его гладят.

[Александр и Зоя, посетители]:«Очень интересно, необычно. Прекрасное нововведение. Прямо хочется заходить сюда, чтобы он пришёл к нам, еду принёс».

Робот ловко передвигается по залу, безошибочно доставляя заказы к нужному столику. Устройство оснащено искусственным интеллектом, а также высокотехнологичными сенсорами, благодаря чему обнаруживает препятствие на своём пути за 10 метров.

Между тем гости отмечают: робот – не замена живому официанту.

[Ольга, посетительница]:«Что-то новое, интересное, озорное. Это умиляет. Но живой официант – это не робот. С живым официантом можно перекинуться новостями, послушать комплименты, либо выдать ему позитивную эмоцию. Люди и роботы не поддаются никакому сравнению».

Стоимость устройства – порядка 12 тысяч долларов. Пока его рассматривают лишь как тестового помощника официанта. В числе преимуществ – способность принимать заказы на трёх языках — русском, английском и китайском, а также доставлять их 400 раз в день со скоростью передвижения более метра в секунду. Максимальный вес, который робокот может переносить на одном подносе – 10 килограммов. Всего подноса четыре.

[Элвис, официант]:«Робот позволяет вывозить больше заказы. У официанта появляется больше времени на общение с гостями, обслуживание других гостей. Помогает выносить большие заказы. Официанту не нужно несколько раз выходить к одному столику».

Кроме того, робокот требует минимум ухода: его техническое обслуживание и диагностика производится онлайн. Каждые два часа его обрабатывают антисептиком.

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