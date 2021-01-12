Бесплатный ремонт: как екатеринбуржец помогает ветеранам и многодетным мамам
Пожилые супруги Тамара и Василий осматривают свою спальню, которая полностью преобразилась после ремонта. Его бесплатно сделал..
Дата загрузки: 2021-01-12
[Тамара Гусева, жительница Екатеринбурга]:
«Всё у нас поменялось в комнате. Мы как в спальню Петра Первого зашли».
Антон запустил проект «Бесплатный ремонт» два года назад. Смотря телевизионные передачи, он заметил, что ветераны войны живут скромно и не могут позволить себе качественный ремонт. Мужчина решил использовать профессиональные навыки, чтобы помогать людям.
[Антон Савчук, автор проекта «Бесплатный ремонт»]:
«Это же круто. Вижу, какие живые, искренние эмоции».
Вот так выглядела комната пенсионеров до ремонта.
[Тамара Гусева, жительница Екатеринбурга]:
«Дует. Стекло-то, рамы уже не держатся, открыть окно нельзя. Всё старое. 59 лет дому, как построили. Всё уже рухлядь, задеть нельзя нигде».
Тамаре – 95 лет, а Василию – 96. Женаты они 64 года. Оба вложили много сил в победу в военное время. Тамара в 15 лет пошла работать на завод, где делали проволоку для фронтовых нужд. Трудилась по 12 часов в день без выходных.
Василий пошёл на войну в 18 лет. Подбивал вражеские танки и участвовал в освобождении Беларуси.
[Василий Гусев, ветеран войны]:
«На передовой был три с половиной года. Я дважды раненый. И вся моя служба прошла – передовая и наступления. Всё время окопы, окопы. Три с половиной года».
Супруги за свою жизнь делали ремонт в квартире несколько раз. Никого не нанимали, денег на это не было. А теперь такая работа им просто не по силам.
Антон вместе с помощниками заменил оконную раму, отремонтировал пол, потолок и оклеил стены обоями. Кроме того, купил новые кровати, шкаф и комод.[Василий Гусев, ветеран войны]:
«И ещё поставил телевизор. Это такое для нас удивление. И вот на всё я посмотрел, а на слезу я очень жадный, и тут я не вытерпел, его обнял, прижал и сказал: моё сердечное спасибо за всё то, что вы сделали для инвалида войны».
Этот бесплатный ремонт для Антона стал двадцатым. Помимо ветеранов, он помогает многодетным матерям и другим малообеспеченным людям.
На первый ремонт мужчина копил деньги целый год. Потом завёл странички в социальных сетях и стал собирать пожертвования. Иногда материально помогают российские знаменитости.
Сейчас у Антона финансирование закончилось, и он ждёт новой денежной помощи. Также екатеринбуржец мечтает о расширении проекта и надеется своим примером вдохновить молодёжь на добрые дела.
Короткая ссылка на эту страницу: