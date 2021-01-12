Бесплатный ремонт: как екатеринбуржец помогает ветеранам и многодетным мамам

Пожилые супруги Тамара и Василий осматривают свою спальню, которая полностью преобразилась после ремонта. Его бесплатно сделал..

[Тамара Гусева, жительница Екатеринбурга]:

«Всё у нас поменялось в комнате. Мы как в спальню Петра Первого зашли».

Пожилые супруги Тамара и Василий осматривают свою спальню, которая полностью преобразилась после ремонта. Его бесплатно сделал житель Екатеринбурга Антон Савчук.

Антон запустил проект «Бесплатный ремонт» два года назад. Смотря телевизионные передачи, он заметил, что ветераны войны живут скромно и не могут позволить себе качественный ремонт. Мужчина решил использовать профессиональные навыки, чтобы помогать людям.

[Антон Савчук, автор проекта «Бесплатный ремонт»]:

«Это же круто. Вижу, какие живые, искренние эмоции».

Вот так выглядела комната пенсионеров до ремонта.

[Тамара Гусева, жительница Екатеринбурга]:

«Дует. Стекло-то, рамы уже не держатся, открыть окно нельзя. Всё старое. 59 лет дому, как построили. Всё уже рухлядь, задеть нельзя нигде».

Тамаре – 95 лет, а Василию – 96. Женаты они 64 года. Оба вложили много сил в победу в военное время. Тамара в 15 лет пошла работать на завод, где делали проволоку для фронтовых нужд. Трудилась по 12 часов в день без выходных.

Василий пошёл на войну в 18 лет. Подбивал вражеские танки и участвовал в освобождении Беларуси.

[Василий Гусев, ветеран войны]:

«На передовой был три с половиной года. Я дважды раненый. И вся моя служба прошла – передовая и наступления. Всё время окопы, окопы. Три с половиной года».

Супруги за свою жизнь делали ремонт в квартире несколько раз. Никого не нанимали, денег на это не было. А теперь такая работа им просто не по силам.

Антон вместе с помощниками заменил оконную раму, отремонтировал пол, потолок и оклеил стены обоями. Кроме того, купил новые кровати, шкаф и комод.

[Василий Гусев, ветеран войны]:«И ещё поставил телевизор. Это такое для нас удивление. И вот на всё я посмотрел, а на слезу я очень жадный, и тут я не вытерпел, его обнял, прижал и сказал: моё сердечное спасибо за всё то, что вы сделали для инвалида войны».

Этот бесплатный ремонт для Антона стал двадцатым. Помимо ветеранов, он помогает многодетным матерям и другим малообеспеченным людям.

На первый ремонт мужчина копил деньги целый год. Потом завёл странички в социальных сетях и стал собирать пожертвования. Иногда материально помогают российские знаменитости.

Сейчас у Антона финансирование закончилось, и он ждёт новой денежной помощи. Также екатеринбуржец мечтает о расширении проекта и надеется своим примером вдохновить молодёжь на добрые дела.

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