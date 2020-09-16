Австралия удешевит газ для внутреннего рынка, чтобы начать восстановление экономики

Австралия планирует снизить цену на свой газ на внутреннем рынке, чтобы стимулировать восстановление экономики на фоне..

Австралия планирует снизить цену на свой газ на внутреннем рынке, чтобы стимулировать восстановление экономики на фоне пандемии коронавируса. Об этом объявил премьер-министр Скотт Моррисон.

[Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии]:

«Получайте больше газа, чаще и более надёжным способом. В этом поможет реорганизация нашего газового рынка на восточном побережье и выделение дополнительного газа для скорейшего восстановления».

Моррисон отметил, что австралийские компании должны будут зарезервировать часть газа для внутреннего рынка.

[Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии]:

«Нам необходимо обновить наш газовый рынок восточного побережья. Правительство планирует внедрить меры, чтобы местные клиенты не были в невыгодном положении по сравнению с иностранными».

Он также сказал, что правительство планирует пересмотреть внутренние контракты на поставку газа с тремя местными экспортёрами, включив в соглашение пункт об изменении цены.

[Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии]:

«Несмотря на наши запасы, к 2024 году прогнозируют нехватку газа на рынке восточного побережья. Это недопустимо. Конкурентоспособный газ должен помочь нашему восстановлению после COVID-19».

Австралийская организация, защищающая права отдельных потребителей, недавно выяснила, что местные компании платят за газ, добытый в стране, примерно на 50% больше, чем клиенты в других странах.

Из-за пандемии коронавируса экономика Австралии впервые за три десятилетия погрузилась в рецессию. Также уровень безработицы превысил 13%.

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