Австралия удешевит газ для внутреннего рынка, чтобы начать восстановление экономики
Австралия планирует снизить цену на свой газ на внутреннем рынке, чтобы стимулировать восстановление экономики на фоне..
Дата загрузки: 2020-09-16
Австралия планирует снизить цену на свой газ на внутреннем рынке, чтобы стимулировать восстановление экономики на фоне пандемии коронавируса. Об этом объявил премьер-министр Скотт Моррисон.
[Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии]:
«Получайте больше газа, чаще и более надёжным способом. В этом поможет реорганизация нашего газового рынка на восточном побережье и выделение дополнительного газа для скорейшего восстановления».
Моррисон отметил, что австралийские компании должны будут зарезервировать часть газа для внутреннего рынка.
[Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии]:
«Нам необходимо обновить наш газовый рынок восточного побережья. Правительство планирует внедрить меры, чтобы местные клиенты не были в невыгодном положении по сравнению с иностранными».
Он также сказал, что правительство планирует пересмотреть внутренние контракты на поставку газа с тремя местными экспортёрами, включив в соглашение пункт об изменении цены.
[Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии]:
«Несмотря на наши запасы, к 2024 году прогнозируют нехватку газа на рынке восточного побережья. Это недопустимо. Конкурентоспособный газ должен помочь нашему восстановлению после COVID-19».
Австралийская организация, защищающая права отдельных потребителей, недавно выяснила, что местные компании платят за газ, добытый в стране, примерно на 50% больше, чем клиенты в других странах.
Из-за пандемии коронавируса экономика Австралии впервые за три десятилетия погрузилась в рецессию. Также уровень безработицы превысил 13%.
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