Лягушки в Австралии восстанавливаются после пожаров лучше, чем ожидалось
Кваканье лягушек – хороший знак. Оно показывает, что экосистема здорова и процветает. В Австралии по этим..
Дата загрузки: 2021-01-05
В Австралии по этим звукам определяют, какой ущерб нанесли масштабные пожары, которые охватили континент в августе 2019 года и продолжались до января 2020.
Учёные из Австралийского музея Сиднея обнаружили, что некоторые популяции лягушек продолжили квакать уже через несколько дней после пожаров. Информацию собирают благодаря особому проекту, в котором может поучаствовать любой житель континента. Для этого с помощью специального приложения нужно записать и загрузить кваканье.
Все записи привязаны к определённой местности. Затем учёные слушают их и определяют, что это за виды.
[Джоди Роули, биолог]:
«У нас есть данные более чем за два года из сгоревших районов. Благодаря людям мы можем получить записи звуков лягушек и увидеть общую картину».
Исследования показали, что в тех районах, где до пожаров регистрировали более 65 видов лягушек, после бедствия обнаружили более 45 видов. При этом кое-где температура горения достигала 530 градусов по Цельсию. Учёные считают, что лягушкам удалось укрыться в воде, под землёй или под камнями.
[Джоди Роули, биолог]:
«Через несколько месяцев после пожаров шли сильные дожди, и по всей Австралии стали слышать кваканье лягушек».
Эндрю живёт в районе Голубых гор. Более 80% их территории выгорели. Мужчина загрузил в приложение уже более 2000 звуков лягушек.
[Эндрю Тревор-Джонс, местный житель]:
«Каждый день становится теплее, и квакают разные виды. Во время ночной прогулки я замечаю до пяти разных звуков».
В целом в Австралии зарегистрировано более 240 видов лягушек. При этом почти все они встречаются только на континенте.
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