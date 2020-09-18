«Ужин на высоте» 15 этажей: из карантина вышел любимый ресторан Брюсселя

Так начинается гастрономическое путешествие в одном из самых необычных ресторанов Брюсселя. Пристегните ремни: обед пройдёт на..

Так начинается гастрономическое путешествие в одном из самых необычных ресторанов Брюсселя. Пристегните ремни: обед пройдёт на высоте. Гостей поднимают на 50 метров. Это примерно высота 15-го этажа.

Проект «Ужин в небесах» вернулся к работе после вынужденной паузы из-за пандемии. Конечно – с соблюдением норм социального дистанцирования. Если раньше гости сидели за общим длинным столом, то теперь здесь – отдельные столики на четверых. Зато общая вместимость увеличилась на десять человек.

[Стефан Керхофс, генеральный директор ресторана]:

«Всего у нас восемь столов, восемь островов, по четыре места. Каждая компания сидит будто в пузыре. Здесь 100% защита от коронавируса».

Никакого пола – только прозрачная крыша над головой от дождя и солнца. Кресла поворачиваются на 180 градусов. Главное, от восторга не уронить телефон.

Готовят тут же. В центре платформы работают повара, обладатели звёзд Мишлен.

В день всего по три сеанса: один обед и два ужина. Несмотря на внушительные цены – порядка 300 евро с человека и плюс ещё 150 за послеобеденные коктейли – отбоя от гостей нет.

[Ив Мэттан, шеф-повар]:

«Мы работаем как раньше, только – в масках. Из-за ковида мы чаще моем и дезинфицируем руки, иногда приходится носить перчатки. В зависимости от того, что мы делаем. И всё. Конечно, сейчас больше требований к гигиенической безопасности. Но мы всегда были с этим очень осторожны».

У проекта нет конкретного места проведения – это «мобильный ресторан». Под заказ клиентов кран можно поставить в замке, на винограднике и даже в поле. Главное, чтобы была свободная площадка в 500 квадратных метров.

[Катрин, посетительница]:

«Это очень впечатляет. Сначала было страшновато, но как только привыкаешь к высоте, понимаешь, как здесь красиво. Это действительно то, что стоит порекомендовать».

Проект запустили в 2006 году. Сегодня рестораны сети работают в 60 странах мира, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

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