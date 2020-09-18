Полиция следит за перемещением сотен мигрантов на Лесбосе во временный лагерь

Неся с собой пакеты, сумки и тюки, мигранты двигаются в сторону временного лагеря на греческом острове..

Неся с собой пакеты, сумки и тюки, мигранты двигаются в сторону временного лагеря на греческом острове Лесбос. Более недели назад здесь случился страшный пожар, который уничтожил некогда крупнейший в Греции миграционный лагерь «Мория».

Несколько дней около 12 тысяч человек провели под открытым небом. Теперь полиция следит за их поселением в палатки.

[Нотис Митарачи, министр миграционной политики Греции]:

«В течение нескольких дней после разрушительного пожара в «Мории» был возведён новый лагерь в Мавровуни. Там безопасное убежище нашло более 5000 человек. Им предоставляют медицинское обслуживание и тестирование на коронавирус. Положительный результат выявлен у 135 человек. Их держат в специальных зонах и предоставляют им должное лечение».

В новом лагере в настоящее время может разместиться около 8000 человек. Однако чиновники говорят, что некоторые мигранты не хотят туда перемещаться в надежде, что их отправят на материк.

За процессом следит Национальная ассоциация общественного здравоохранения. Она делает мигрантам тесты на коронавирус. Полицейские говорят, что вся операция займёт несколько дней.

[полицейский]:

«Мы боимся коронавируса, вот почему мы принимаем защитные меры. Мы хотим, чтобы все действовали спокойно и организованно. Мы надеемся, что местные дети как можно скорее забудут о том, что им пришлось пережить».

В основном, на острове проживают мигранты из Афганистана, Сирии и стран Африки. Власти призывают их активнее перемещаться во временный лагерь, отмечая, что отправиться на материковую часть в Греции или в другие страны ЕС смогут только те, кто официально зарегистрировался.

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