Ужин с соцдистанцией: венгерский ресторан пригласил гостей на колесо обозрения
Колесо обозрения в Будапеште превратилось в ресторан с надёжным социальным дистанцированием. Ужин в экзотических условиях организовало..
Дата загрузки: 2020-10-22
[Карой Герендаи, владелец ресторана]:
«Сейчас очень важно, чтобы гости были отделены друг от друга, поскольку так безопаснее. И для этого идеально подходит колесо обозрения с отдельными кабинками».
Из-за пандемии и карантинных мер выручки ресторана сократились в десять раз. Колесо обозрения тоже пустует, поскольку нет иностранных туристов. Ужин принесёт немного прибыли и ресторану, и городской достопримечательности.
Гостям подают по четыре блюда. Их общая стоимость – 155 долларов. Билеты на ужин разлетелись за несколько дней.
[гость ресторана]:
«Безопасность важна, но думаю, развлечения также очень нужны. А в таких обстоятельствах, когда находишься в закрытом помещении с близким человеком, опасности нет».
На ужин пришли в основном состоятельные люди, которые во время пандемии соскучились по привычным развлечениям.
[гость ресторана]:
«Раньше мы довольно часто ходили в рестораны, даже в такие, которые отмечены двумя звёздами Мишлен. Но из-за COVID перестали ходить».
Владелец ресторана планирует повторить такое же мероприятие весной, когда станет теплее. Но и сейчас прохладный октябрьский вечер не отпугнул гостей.
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