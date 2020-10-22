Ужин с соцдистанцией: венгерский ресторан пригласил гостей на колесо обозрения

Колесо обозрения в Будапеште превратилось в ресторан с надёжным социальным дистанцированием. Ужин в экзотических условиях организовало..

[Карой Герендаи, владелец ресторана]:

«Сейчас очень важно, чтобы гости были отделены друг от друга, поскольку так безопаснее. И для этого идеально подходит колесо обозрения с отдельными кабинками».

Колесо обозрения в Будапеште превратилось в ресторан с надёжным социальным дистанцированием. Ужин в экзотических условиях организовало местное заведение, отмеченное звездой Мишлен. В каждой кабинке могут находиться только члены одной семьи или друзья.

Из-за пандемии и карантинных мер выручки ресторана сократились в десять раз. Колесо обозрения тоже пустует, поскольку нет иностранных туристов. Ужин принесёт немного прибыли и ресторану, и городской достопримечательности.

Гостям подают по четыре блюда. Их общая стоимость – 155 долларов. Билеты на ужин разлетелись за несколько дней.

[гость ресторана]:

«Безопасность важна, но думаю, развлечения также очень нужны. А в таких обстоятельствах, когда находишься в закрытом помещении с близким человеком, опасности нет».

На ужин пришли в основном состоятельные люди, которые во время пандемии соскучились по привычным развлечениям.

[гость ресторана]:

«Раньше мы довольно часто ходили в рестораны, даже в такие, которые отмечены двумя звёздами Мишлен. Но из-за COVID перестали ходить».

Владелец ресторана планирует повторить такое же мероприятие весной, когда станет теплее. Но и сейчас прохладный октябрьский вечер не отпугнул гостей.

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