В зоопарке Таиланда отпраздновали 55-летие бегемота

В зоопарке тайского города Чонбури – знаменательное событие. Самка бегемота Мэ Мали празднует 55-летие. По этому случаю смотрители сделали для неё гигантский торт из тропических фруктов и овощей. А гости зоопарка поздравили бегемота песней.

[Аттапорн Срихерун, директор зоопарка]:

«Мэ Мали теперь бабушка. Мы заботимся о её здоровье, питании и условиях жизни. У Мэ Мали больше не будет детёнышей, потому что она довольно старая. Но мы по-прежнему будем заботиться о ней, чтобы она могла стать одним из самых долгоживущих бегемотов в мире».

В дикой природе бегемоты живут до 40 лет, в неволе – до 50, изредка – до 60.

[гостья зоопарка]:

«Смотрители проделали огромную работу, заботясь о ней и позволив прожить так долго. Я надеюсь, что она доживет до ста лет, чтобы наши дети и внуки тоже смогли её увидеть».

Мэ Мали переводится как Мама Жасмин. За свою жизнь самка родила 21 детёныша. Они живут в разных зоопарках Таиланда.

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