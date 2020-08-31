Первоклассные шеф-повара Мельбурна готовят для благотворительных организаций

Эти первоклассные шеф-повара давно забыли о трюфелях и икре. Теперь в основном они работают с шампиньонами..

Эти первоклассные шеф-повара давно забыли о трюфелях и икре. Теперь в основном они работают с шампиньонами и тыквой.

Королевский автомобильный клуб австралийского штата Виктория известен тем, что помогает водителям с пробитыми шинами и разряженными батареями. Он также управляет курортами и клубами, где есть множество ресторанов, банкетных залов и кондитерских.

Когда в марте в Виктории ввели карантин, персонал этих заведений остался не у дел. Однако в апреле руководство Клуба решило, что кухни вернутся к работе. Тогда-то они и начали готовить блюда для более чем 30 местных благотворительных организаций.

Вместо утиного мяса и шафрана они готовят вегетарианские горячие блюда.

[Джейсон Камильо, главный шеф-повар Клуба]:

«Тайское карри, вегетарианский хот-пот и паста орекьетте. Сегодня мы готовим на 1500 порций».

Вместо сервировки блюд на белых скатертях водители-волонтёры отвозят еду в благотворительные организации.

К середине июля Клуб приготовил более 30 тысяч порций для нуждающихся семей, пожилых, бездомных, а также людей, застрявших дома на карантине.

[Джоуи Ребакис, сотрудник благотворительной организации]:

«Блюда, которые им готовят, очень разнообразные. У них свежая еда и овощи. И эту еду очень ценят, с культурной точки зрения она соответствующая».

Программу частично разработали, чтобы сотрудники ресторанов сохранили работу. Однако некоторые также начали работать волонтёрами.

[Меган Балантин, волонтёр]:

«Мне посчастливилось самостоятельно доставлять еду организациям. Я очень этому рада».

В штате Виктория с начала августа снова введены жёсткие карантинные меры. Они будут действовать, по меньшей мере, до середины сентября.

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