Непростые будни кенийских маршруток на фоне карантина

24-летний Эванс Мурейти выполняет акробатические трюки и поёт, чтобы завлечь пассажиров в свою маршрутку. Такие в..

24-летний Эванс Мурейти выполняет акробатические трюки и поёт, чтобы завлечь пассажиров в свою маршрутку. Такие в Кении называют матату.

Молодой человек живёт и работает в Найроби, столице этой африканской страны, где, как и в остальном мире, пытаются сдержать распространение коронавируса.

Теперь каждому пассажиру он обрабатывает руки антисептиком, а в салоне на двухместных сидениях можно находиться только по-одному.

[Эванс Мурейти, работник маршрутки]:

«Мне нужно обрабатывать руки, чтобы защищать себя. До начала смены я протираю антисептиком все ручки и поверхности в матату. Мне нужно постоянно быть в маске, поскольку некоторые люди не захотят садиться в матату, если на мне маски не будет». [Питер Вманги, водитель]:

«Я всегда обрабатываю руки антисептиком. Для меня это уже правило. Я понимаю, что люди, с которыми я встречаюсь, могут быть носителями, поэтому я всегда надеваю маску».

Когда коронавирус начал распространяться в Кении, власти ввели строгие карантинные меры. Повсеместно людей призывали оставаться дома, и большинство улиц кенийской столицы какое-то время были пустыми.

Однако долго так продолжаться не могло, поскольку многие семьи живут от зарплаты к зарплате. Кенийцам пришлось выходить из дома и зарабатывать на жизнь. Теперь дороги и тротуары снова полны машин и прохожих.

При этом некоторые карантинные ограничения сохранили. Например, по-прежнему с 9 вечера до 4 утра действует комендантский час. Также нужно соблюдать дистанцию.

[Эванс Окот, кондуктор]:

«Раньше вместимость составляла 32 пассажира. Теперь её сократили до 14 пассажиров из-за социального дистанцирования. Пассажиры тоже страдают, поскольку плату за проезд немного подняли».

Правительство Кении призывает владельцев маршруток отказаться от значительного повышения цен на проезд. Оно также просит пассажиров вместо наличных расплачиваться картами. Однако не все готовы это делать из-за высокой комиссии.

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