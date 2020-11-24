Поможет ли частичный карантин в Германии провести Рождество в кругу семьи
Частичный карантин в Германии, скорее всего продлят ещё на три недели, чтобы сдержать распространение коронавируса. Если..
Дата загрузки: 2020-11-26
Однако многие жители Берлина и туристы расстроены, что не смогут посетить знаменитые рождественские ярмарки.
[туристка из Франции]:
«Я из Франции, поэтому мои планы на Рождество отменили уже давно. Но я останусь в Берлине и постараюсь максимально хорошо провести время».
[турист из Австралии]:
«Я очень хотел бы, чтобы Рождество наступило, я очень люблю рождественские ярмарки, это одно из самых красивых явлений в Берлине. Я надеюсь, что они придумают, как их организовать. Это сложно, поскольку приходит много людей, они все рядом».
2 ноября в Германии на месяц закрылись бары, рестораны и развлекательные заведения. Школы и магазины работают. При этом максимум можно собираться в группы из десяти человек, учитывая, что они из двух домохозяйств.
С тех пор число новых случаев перестало расти. Однако спада пока не наблюдается.
Некоторые жители Берлина говорят, что лучше провести Рождество в одиночестве.
[житель Берлина]:
«Во-первых, я люблю быть один. Во-вторых, нужно потерпеть. Лучше быть здоровым, чем подхватить вирус. Столько людей из-за него умерло».
[житель Берлина]:
«План каждый год один и тот же. Есть определённые сферы, в которые правительство не может вмешиваться. Мы очень ответственные и делаем всё необходимое с марта. Однако Рождество – это время, когда всё должно прекратиться».
[жительница Берлина]:
«Ярмарки конечно нужно закрыть, поскольку на них люди будут заражаться. Если люди будут стоять близко и пить вместе глинтвейн, то у вируса появится много работы».
Суточное число новых заболевших в стране составляет около 10 тысяч человек. В целом выявили более 940 тысяч инфицированных. Умерло от вируса около 14,5 тысячи человек.
В ближайшее время премьеры федеральных земель и канцлер обсудят меры на Рождество и Новый год.
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