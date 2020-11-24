Поможет ли частичный карантин в Германии провести Рождество в кругу семьи

Частичный карантин в Германии, скорее всего продлят ещё на три недели, чтобы сдержать распространение коронавируса. Если..

Частичный карантин в Германии, скорее всего продлят ещё на три недели, чтобы сдержать распространение коронавируса. Если меры окажутся эффективными, то это Рождество семьи смогут провести вместе, не придерживаясь слишком строгих карантинных ограничений.

Однако многие жители Берлина и туристы расстроены, что не смогут посетить знаменитые рождественские ярмарки.

[туристка из Франции]:

«Я из Франции, поэтому мои планы на Рождество отменили уже давно. Но я останусь в Берлине и постараюсь максимально хорошо провести время». [турист из Австралии]:

«Я очень хотел бы, чтобы Рождество наступило, я очень люблю рождественские ярмарки, это одно из самых красивых явлений в Берлине. Я надеюсь, что они придумают, как их организовать. Это сложно, поскольку приходит много людей, они все рядом».

2 ноября в Германии на месяц закрылись бары, рестораны и развлекательные заведения. Школы и магазины работают. При этом максимум можно собираться в группы из десяти человек, учитывая, что они из двух домохозяйств.

С тех пор число новых случаев перестало расти. Однако спада пока не наблюдается.

Некоторые жители Берлина говорят, что лучше провести Рождество в одиночестве.

[житель Берлина]:

«Во-первых, я люблю быть один. Во-вторых, нужно потерпеть. Лучше быть здоровым, чем подхватить вирус. Столько людей из-за него умерло». [житель Берлина]:

«План каждый год один и тот же. Есть определённые сферы, в которые правительство не может вмешиваться. Мы очень ответственные и делаем всё необходимое с марта. Однако Рождество – это время, когда всё должно прекратиться». [жительница Берлина]:

«Ярмарки конечно нужно закрыть, поскольку на них люди будут заражаться. Если люди будут стоять близко и пить вместе глинтвейн, то у вируса появится много работы».

Суточное число новых заболевших в стране составляет около 10 тысяч человек. В целом выявили более 940 тысяч инфицированных. Умерло от вируса около 14,5 тысячи человек.

В ближайшее время премьеры федеральных земель и канцлер обсудят меры на Рождество и Новый год.

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