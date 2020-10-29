В кенийском заповеднике Амбосели родилось рекордное число слонят за год

В национальном парке Амбосели в Кении начался настоящий беби-бум среди слонов. В этом году родилось 205..

В национальном парке Амбосели в Кении начался настоящий беби-бум среди слонов. В этом году родилось 205 детёнышей. Сотрудники заповедника объясняют это тем, что в предыдущие два года было много дождей.

[Синтия Мосс, глава фонда Amboseli Trust for Elephants]:

«Мы ожидаем ещё большего прибавления, потому что в декабре обычно рождается много слонов. Но у нас уже рекорд. Для Амбосели это самое большое число слонят, родившихся за год».

В Амбосели периоды сильных засух стали чаще сменяться затяжными дождями. Благодаря этому у слонов есть пища.

[Синтия Мосс, глава фонда Amboseli Trust for Elephants]:

«Обычно в это время года, когда заканчивается засушливый сезон, не увидишь столько травы. Но сейчас у слонов пока есть немного еды, и они чувствуют себя хорошо».

В заповеднике также позаботились о пресечении браконьерства. Руководство увеличило штат смотрителей. Ими работают местные жители. Они регулярно патрулируют национальный парк. Сейчас здесь обитает более 1500 слонов.

Популяции серых гигантов увеличились и по всей Кении.

[Патрик Омонди, сотрудник Службы охраны дикой природы Кении]:

«Думаю, наша страна находится на пути к восстановлению (популяции слонов). В 73-м году в Кении было 167 тысяч этих животных, а в 89-м осталось только 16 тысяч. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что популяция удвоилась. У нас почти 35 тысяч слонов».

Между тем опасность для слонов всё равно сохраняется. Следующий год может оказаться засушливым, и тогда детёнышам будет трудно выжить. К тому же браконьерство полностью пока не искоренили.

Национальный парк Амбосели находится на юго-востоке Кении. Его площадь – почти 400 квадратных километров. Отсюда видна живописная гора Килиманджаро. На её фоне любят фотографироваться туристы. Здесь помимо слонов обитают носороги, львы, гепарды, антилопы гну и другие животные.

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