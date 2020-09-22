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Как «почтовый Рэмбо» на вездеходе возит почту и продукты в отдалённую деревню

Как «почтовый Рэмбо» на вездеходе возит почту и продукты в отдалённую деревню

В Ярославской области появился «почтовый Рэмбо». Так прозвали мужчину, который уже три года доставляет письма и..

Дата загрузки: 2020-09-22

В Ярославской области появился «почтовый Рэмбо». Так прозвали мужчину, который уже три года доставляет письма и другие грузы в труднодоступный посёлок в Ярославской области. Почтальон несколько часов едет по лесной дороге и преодолевает реки, чтобы добраться до места назначения.
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