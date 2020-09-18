На севере Англии из-за COVID запретили общение между жителями разных домохозяйств

На северо-востоке Англии ужесточают карантинные ограничения. Здесь растёт число новых случаев COVID-19.

Министр здравоохранения Мэттью Хэнкок объявил, что теперь жителям региона будет запрещено общаться с теми, с кем они не живут в одном доме. Заведения питания, включая пабы, будут работать только до 10 вечера. Также все посетители должны будут сидеть за столиками.

Это одна из стоянок в городе Сандерленд. Сюда приехали люди, чтобы сделать тест на COVID. Однако персонал так и не появился.

[местный житель]:

«Это просто насмешка. Мне пришлось привезти троих детей, они не пошли в школу и пропускают уроки. Но сюда никто не пришёл». [местный житель]:

«Это просто немыслимо. Они сказали прийти сюда, но никто не объявился. Тесты никто не делает. Я не понимаю, что происходит. Кажется, что я зря приехал. Попробую завтра опять заполнить онлайн-бланк».

А это город Ньюкасл. Здесь мнения по поводу введения карантинных мер разделились.

[местная жительница]:

«Вирус распространяется. Если что-то может спасти… если ситуация усугубляется, то нужно вводить дополнительные меры». [местная жительница]:

«Я не ношу масок, не беру с собой везде антисептик, и мне 70 лет. Меня эта ситуация вообще не волнует». [местный житель]:

«Думаю, это хорошо, поскольку можно остановить распространение вируса. Однако людям также нужно ходить на работу, в колледж. Нельзя просто прекратить жить из-за вируса. Ситуация намного лучше, чем в апреле, но нужно продолжать носить маски и соблюдать дистанцию».

При этом в стране растёт спрос на тесты на коронавирус. Недавно министр здравоохранения сказал в парламенте, что начался настоящий ажиотаж, и провериться пытаются очень многие люди без симптомов. Это создаёт трудности для тестирования заболевших.

В настоящее время в Великобритании выявлено более 381 тысячи случаев коронавируса. Скончалось более 41 тысячи человек.

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