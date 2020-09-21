Туристическая отрасль Египта готовится к тяжёлой зиме из-за нехватки гостей
Возле пирамид в Гизе туристов можно увидеть лишь изредка, а в первый день открытия Луксорского храма..
Дата загрузки: 2020-09-21
[Самир, местный житель]:
«Вирус пришёл и всё уничтожил. Раньше был туризм, всё работало, всё было хорошо. А после эпидемии остались одни руины».
Пандемия больно ударила по туристической отрасли Египта. Так, на курортах Красного моря гостей намного меньше, чем в прошлые годы.
Это каирский рынок Хан аль-Халили, популярный среди туристов. Однако пока многие магазины закрыты.
[Сайед Абдель Халек, владелец магазина]:
«Иногда удаётся уговорить зайти иностранцев, работающих в Каире или Египте, например, работников консульств, посольств и культурных центров. А вообще людей нет».
[Реда Мохамед, владелец магазина]:
«Раньше у нас было много туристов. Приходили немцы, американцы, итальянцы, китайцы, японцы, англичане. А теперь никого из них нет».
Несмотря на то, что Египет открыл двери для иностранных посетителей, включая аэропорты и туристические места, работники индустрии ожидают, что зимний сезон будет тяжёлым.
А это очень плохо скажется на экономике Египта, ведь 15% ВВП страны приходится на туризм. С тех пор как в марте были введены карантинные меры, сфера каждый месяц теряет около миллиарда долларов.
Обычно в страну приезжают с октября по март, когда стоит не такая сильная жара, как летом. При этом пока сектор работает менее чем на половину своих возможностей, а основные туристические места пустуют.
Так, с 1 июля Южный Синай посетило около 220 тысяч туристов. Это менее 10% от числа прошлого года.
Египетские чиновники говорят, что прилагают все усилия, чтобы убедить туристов в безопасности посещения страны.
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