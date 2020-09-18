«Аэропорт-катастрофа» проводит тестирования перед торжественным открытием

Этот аэропорт в Германии стал почти легендарным. Однако не в положительном, а в отрицательном смысле. В..

Этот аэропорт в Германии стал почти легендарным. Однако не в положительном, а в отрицательном смысле. В СМИ его даже прозвали «аэропортом-катастрофой».

Воздушная гавань Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта должна была открыться ещё в 2012-м. Однако за несколько недель до торжественной даты выяснилось, что у здания нет полного комплекта разрешений для ввода в эксплуатацию. В частности, были проблемы с системой вентиляции.

За этим последовали восемь лет дорогостоящих переделок, а также несколько переносов дат открытия.

Впрочем, сейчас администрация воздушной гавани утверждает, что открытие, намеченное на 31 октября, точно состоится.

Пока же здесь проходят дорогостоящие тестирования. Тысячи волонтёров играют роль пассажиров, чтобы проверить функционирование всех систем и процедур.

[Роланд Боэм, представитель аэропорта]:

«Очень много процессов нужно протестировать и наладить. Нам нужно набраться опыта, а персоналу – потренироваться».

В целом тестирование будет продолжаться почти 50 дней. Первый этап проверок начался ещё в июле.

[Патрик Мюллер, представитель аэропорта]:

«Очень многие сотрудники проявляют нетерпение. Они говорят: «Мы можем открываться уже завтра». В процессе подготовки подобных проектов часто бывают такие реакции. Мы уже столько тренировались. Хочется побыстрее открыться».

Каждый день в тестировании участвует около 450 волонтёров. В целом же в них задействовали до 9000 человек.

[волонтёр]:

«Всё хорошо. Он современный и хорошо оборудован. Теперь надо посмотреть, как всё работает. Но первое впечатление хорошее».

Новый аэропорт находится прямо под Берлином на территории коммуны Шёнефельд.

После его ввода в эксплуатацию планируют закрыть последний функционирующий аэропорт столицы Берлин-Тегель. А ныне действующий в Шёнефельде аэропорт преобразуют в терминал новой воздушной гавани.

Пассажиропоток аэропорта составит около 100 тысяч человек в день. Впрочем, из-за пандемии коронавируса в первые месяцы после открытия он будет работать только на четверть своих возможностей.

Короткая ссылка на эту страницу: