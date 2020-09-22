Верблюды помогут индийским военным патрулировать границу с Китаем
В пограничные войска Индии поступили верблюды. Их будут использовать вместо мулов для патрулирования границы с Китаем..
Дата загрузки: 2020-09-22
Ладакх называют «холодной пустыней». Летом температура поднимается до 35 градусов, а зимой опускается до минус сорока.
[Прабхупрасад Сарнгхи, сотрудник Организации оборонных исследований]:
«Верблюд может нести груз до 170 килограммов и во время патрулирования проходить до 12 километров. Он несёт 170 кг на расстояние 12 километров на высоте 5000 метров. И в таких суровых климатических условиях эти животные хорошо адаптируются».
Верблюды могут долго обходиться без пищи и воды.
Корабли пустыни будут патрулировать часть демаркационной линии между Индией и Китаем, которая называется линией фактического контроля. Она тянется на 4000 километров и разделена на три участка.
Китай юридически признал термин «линия фактического контроля» только в 90-х годах прошлого века. Страны договорились не пересматривать эту границу, а также не открывать огонь во время приграничных столкновений.
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