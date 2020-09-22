Верблюды помогут индийским военным патрулировать границу с Китаем

В пограничные войска Индии поступили верблюды. Их будут использовать вместо мулов для патрулирования границы с Китаем..

В пограничные войска Индии поступили верблюды. Их будут использовать вместо мулов для патрулирования границы с Китаем в Ладакхе. На мулах можно перевозить не более 40 килограммов груза, к тому же им тяжелее приспособиться к местному суровому климату.

Ладакх называют «холодной пустыней». Летом температура поднимается до 35 градусов, а зимой опускается до минус сорока.

[Прабхупрасад Сарнгхи, сотрудник Организации оборонных исследований]:

«Верблюд может нести груз до 170 килограммов и во время патрулирования проходить до 12 километров. Он несёт 170 кг на расстояние 12 километров на высоте 5000 метров. И в таких суровых климатических условиях эти животные хорошо адаптируются».

Верблюды могут долго обходиться без пищи и воды.

Корабли пустыни будут патрулировать часть демаркационной линии между Индией и Китаем, которая называется линией фактического контроля. Она тянется на 4000 километров и разделена на три участка.

Китай юридически признал термин «линия фактического контроля» только в 90-х годах прошлого века. Страны договорились не пересматривать эту границу, а также не открывать огонь во время приграничных столкновений.

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