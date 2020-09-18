У берегов Малайзии нашли затонувшую подводную лодку времён Второй мировой

Недалеко от индонезийского острова Суматра международная команда дайверов обнаружила обломки подводной лодки. Предполагается, что это американская..

[Лэнс Горовиц, дайвер]:

«Ощущения просто удивительные. Нечасто находишь то, что считается давно утерянным, и то, что столько лет оставалось незамеченным».

Недалеко от индонезийского острова Суматра международная команда дайверов обнаружила обломки подводной лодки. Предполагается, что это американская подлодка «Гренадер». Она входит в список 52 субмарин, бесследно пропавших во времена Второй мировой войны.

«Гренадер» впервые покинула Перл-Харбор 4 февраля 1942 года. Она совершила пять миссий, в ходе которых шесть судов потопила и два повредила.

20 марта 1943 подлодка отправилась со своей шестой, последней миссией из Австралии в Малаккский пролив. Она была серьёзно повреждена в результате бомбардировки японским самолётом.

Экипаж затопил субмарину. При этом 76 моряков попали в плен к японцам. Их пытали, избивали и морили голодом более двух лет. Некоторые не выжили.

[Лэнс Горовиц, дайвер]:

«Во времена войны этот корабль играл важную роль, и он был очень важен для всей команды, которая на нём служила. Я думаю, что эта находка может принести большую пользу их семьям».

Обломки корабля находятся на глубине 82 метра примерно в 150 километрах от Таиланда.

Информацию о находке водолазы отправили командованию ВМС США. Сейчас они ожидают подтверждения, действительно ли это американская подлодка «Гренадер».

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