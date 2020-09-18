В Петербурге делают сурдомаски для глухих и слабослышащих
Все уже заметили, что защитные маски немного мешают общению. А глухие люди оказались в двойной изоляции,..
Дата загрузки: 2020-09-18
Все уже заметили, что защитные маски немного мешают общению. А глухие люди оказались в двойной изоляции, поскольку не могут читать по губам. Это сразу поняли в детской студии «Жираф» в Санкт-Петербурге, где занимаются слабослышащие дети. Тогда здесь решили шить специальные «сурдомаски».
[Ксения Лапинкова, дизайнер]:
«Когда началась пандемия, эти люди оказались фактически отрезаны от восприятия внешнего мира. Поскольку тотально глухих людей в мире мало, многие носят слуховые аппараты и при восприятии речи опираются на остаточный слух и зрительное восприятие».
В центре хлопковой маски оставляют отверстие для пластикового экрана. Даже придумали решение, чтобы пластик не запотевал. Натирают жидким детским мылом, что предотвращает образование конденсата примерно на час.
[Ольга Шульгина, основатель проекта]:
«Маска не потеет, сквозь неё всё видно. Этой защитной плёнки хватает на час. Это как раз и время ношения маски. Её просто потом заменяешь другой, либо ещё раз намазываешь и носишь дальше».
[Oлег Дуркин, Всероссийское общество глухих]:
«Конкретный пример с сурдомаской. Допустим, нотариат, суды. Там нужна более чёткая передача перевода. С использованием этой сурдомаски, её прозрачного окошечка, передача слов идёт с чётким переводом».
Теперь такие маски будут производить в промышленных масштабах, поскольку весть о них разнеслась по всей России, и посыпались заказы. Их уже ждут в Мурманске, Ярославле, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре и Москве. В этих регионах жители с нарушением слуха получат маски бесплатно, поскольку их изготовление оплатил фонд президента.
Короткая ссылка на эту страницу: