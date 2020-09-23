Кашмир привлекает туристов гонками на шикарах на озере Дал
На живописном озере Дал в индийском Сринагаре готовятся к соревнованиям владельцы деревянных лодок-шикар. В красочных гонках..
Дата загрузки: 2020-09-23
[зрительница]:
«Мы очень рады посмотреть гонки на шикарах. Люди охотно участвуют в соревнованиях, также собралось много зрителей. Нам очень понравилось».
Соревнования организовали военные. Они также подготовили призы для участников.
Озеро Дал лежит среди Гималаев в штате Джамму и Кашмир. Его называют «сринагарским сокровищем». А шикары считаются культурным символом Кашмира.
Их используют рыбаки и сборщики водяных растений. Также на шикарах катают туристов. На лодке помещаются шесть пассажиров и гребец. Он сидит на корме и управляет шикарой с помощью широкого весла.
Власти штата стараются возродить туристическую индустрию, которая пострадала из-за конфликта Индии с Пакистаном и пандемии коронавируса. Туризм раньше был важным источником дохода Кашмира.
Короткая ссылка на эту страницу: