Кашмир привлекает туристов гонками на шикарах на озере Дал

На живописном озере Дал в индийском Сринагаре готовятся к соревнованиям владельцы деревянных лодок-шикар. В красочных гонках..

[зрительница]:

«Мы очень рады посмотреть гонки на шикарах. Люди охотно участвуют в соревнованиях, также собралось много зрителей. Нам очень понравилось».

На живописном озере Дал в индийском Сринагаре готовятся к соревнованиям владельцы деревянных лодок-шикар. В красочных гонках участвуют более десятка человек. Цель мероприятия – привлечь больше гостей в когда-то популярное туристической место.

Соревнования организовали военные. Они также подготовили призы для участников.

Озеро Дал лежит среди Гималаев в штате Джамму и Кашмир. Его называют «сринагарским сокровищем». А шикары считаются культурным символом Кашмира.

Их используют рыбаки и сборщики водяных растений. Также на шикарах катают туристов. На лодке помещаются шесть пассажиров и гребец. Он сидит на корме и управляет шикарой с помощью широкого весла.

Власти штата стараются возродить туристическую индустрию, которая пострадала из-за конфликта Индии с Пакистаном и пандемии коронавируса. Туризм раньше был важным источником дохода Кашмира.

Короткая ссылка на эту страницу: