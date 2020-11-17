Как в Кашмире спасают индустрию шафрана

На этих полях в индийском Кашмире выращивают пряность, ценную как золото, – шафран. В конце осени..

На этих полях в индийском Кашмире выращивают пряность, ценную как золото, – шафран.

В конце осени местные жители работают с утра до позднего вечера, чтобы собрать эти цветки.

Большинство плантаций расположено в небольшом городе Пампор, который называют столицей шафрана в Кашмире.

Эти цветы требуют жаркого лета, холодной зимы и дождливой осени. А собирают их в конце октября – начале ноября в небольшой промежуток времени, который длится около недели.

Из тысяч цветков в итоге получается всего несколько граммов шафрана. А на килограмм этой пряности требуется более 150 тысяч цветков.

Для кашмира производство шафрана – это источник гордости, а также ремесло, которое обеспечивает заработком тысячи местных жителей. Его здесь выращивают столетиями. Однако из-за изменения климата, плохого состояния систем ирригации, а также конкуренции со стороны Ирана объёмы урожая постоянно уменьшаются.

Также на индустрию влияет противостояние Индии и Пакистана за кашмирске территории.

Фермер Алтаф Ахмад говорит, что в последние годы собирает всё меньше цветков.

[Алтаф Ахмад, фермер]:

«Причиной спада являются изменение климата, постоянная засуха. Также влияет загрязнение, которое создают фабрики в соседних деревнях. Раньше мы собирали шафран в огромные мешки. Теперь собираем в небольшие полиэтиленовые пакеты».

Власти Кашмира решили помочь спасти индустрию. Они создали высокотехнологичный центр по переработке шафрана. Так они надеются улучшить качество конечного продукта, а также его количество.

Фермеры могут следить за процессом производства, в частности за отделением и высушиванием рылец.

[Хуршид Ахмад, сотрудник центра]:

«Здесь под одной крышей собраны все технологии. Фермеры приносят сюда свою продукцию, и она проходит полную обработку, то, что традиционно делали дома».

И хотя в центр приходят не все производители, многие уже ощутили его преимущества.

[Гулам Наби Гани, фермер]:

«Переработав шафран здесь, я заметил, что его вес оказался больше, а цвет лучше».

В мире шафран используют не только в приготовлении еды. Он также является компонентом лекарств и косметических средств. Килограмм этой пряности стоит 3-4 тысячи долларов.

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