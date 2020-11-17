Как в Кашмире спасают индустрию шафрана
На этих полях в индийском Кашмире выращивают пряность, ценную как золото, – шафран. В конце осени..
Дата загрузки: 2020-11-17
В конце осени местные жители работают с утра до позднего вечера, чтобы собрать эти цветки.
Большинство плантаций расположено в небольшом городе Пампор, который называют столицей шафрана в Кашмире.
Эти цветы требуют жаркого лета, холодной зимы и дождливой осени. А собирают их в конце октября – начале ноября в небольшой промежуток времени, который длится около недели.
Из тысяч цветков в итоге получается всего несколько граммов шафрана. А на килограмм этой пряности требуется более 150 тысяч цветков.
Для кашмира производство шафрана – это источник гордости, а также ремесло, которое обеспечивает заработком тысячи местных жителей. Его здесь выращивают столетиями. Однако из-за изменения климата, плохого состояния систем ирригации, а также конкуренции со стороны Ирана объёмы урожая постоянно уменьшаются.
Также на индустрию влияет противостояние Индии и Пакистана за кашмирске территории.
Фермер Алтаф Ахмад говорит, что в последние годы собирает всё меньше цветков.
[Алтаф Ахмад, фермер]:
«Причиной спада являются изменение климата, постоянная засуха. Также влияет загрязнение, которое создают фабрики в соседних деревнях. Раньше мы собирали шафран в огромные мешки. Теперь собираем в небольшие полиэтиленовые пакеты».
Власти Кашмира решили помочь спасти индустрию. Они создали высокотехнологичный центр по переработке шафрана. Так они надеются улучшить качество конечного продукта, а также его количество.
Фермеры могут следить за процессом производства, в частности за отделением и высушиванием рылец.
[Хуршид Ахмад, сотрудник центра]:
«Здесь под одной крышей собраны все технологии. Фермеры приносят сюда свою продукцию, и она проходит полную обработку, то, что традиционно делали дома».
И хотя в центр приходят не все производители, многие уже ощутили его преимущества.
[Гулам Наби Гани, фермер]:
«Переработав шафран здесь, я заметил, что его вес оказался больше, а цвет лучше».
В мире шафран используют не только в приготовлении еды. Он также является компонентом лекарств и косметических средств. Килограмм этой пряности стоит 3-4 тысячи долларов.
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