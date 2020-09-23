Новый атомный ледокол «Арктика» направился из Петербурга в Мурманск

Новый российский атомный ледокол «Арктика» отправился на первые ледовые испытания в арктических условиях. Он вышел от..

Новый российский атомный ледокол «Арктика» отправился на первые ледовые испытания в арктических условиях. Он вышел от Санкт-Петербурга и направляется в Мурманск. Плавание продлится две недели.

«Арктика» – первый универсальный атомный ледокол в России. Благодаря своей конструкции он может проламывать лёд и в океане, и в реках.

Длина атомохода – 173 метра, ширина – 34 метра. Он способен ломать лёд толщиной почти три метра. Экипаж судна состоит из 53 человек.

Ранее ледокол прошёл испытания в Финском заливе. Тогда проверяли работу оборудования, электроэнергетическую систему и маневренность судна при разной осадке. Тестирование признали успешным.

После испытаний в арктических условиях ледокол поступит на службу в госкомпанию «Атомфлот». Он будет работать в Западном секторе Арктики, который входит в Северный морской путь.

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