Кашмирское озеро Дал очищают от мусора в ожидании туристов
В индийском городе Сринагар очищают от водорослей и мусора знаменитое озеро Дал. Его считают украшением штата..
Дата загрузки: 2020-10-13
[Сид Тарик, сотрудник администрации Сринагара]:
«Начался осенний сезон, и приезжают туристы. Поэтому мы стараемся лучше очистить озеро Дал».
Работы по очистке озера проходят ежегодно. Частично причина заключается в том, что дренажная система города пришла в запустение. В Дал попадает много мусора.
Озеро известно своими плавающими садами и разветвлёнными каналами. Вдоль берега разбиты парки и построены отели. Благодаря этому Сринагар часто сравнивают с Венецией.
Каждый год сюда приезжают тысячи туристов со всей Индии, а также из других стран. Гостям предлагают популярное развлечение – прогулки на деревянных лодках-шикарах. Эти традиционные суда считаются культурным символом Кашмира.
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