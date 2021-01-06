Кашмирская долина в Индии принарядилась в снежное платье

Кашмирскую долину на севере Индии накрыло снегопадом. В белое платье принарядился и Сринагар. А знаменитое озеро..

[туристка]:

«Просто чудо. Очень трудно выразить словами все эмоции, но это настоящий подарок. Очень приятно».

Кашмирскую долину на севере Индии накрыло снегопадом. В белое платье принарядился и Сринагар. А знаменитое озеро Дал затянуло тонкой ледяной корочкой. Туристы радуются зимней погоде и играют в снежки.

Снегопад принёс некоторые неудобства местным жителям: нарушено электроснабжение, на дорогах заторы. Но путешественников это не останавливает.

[житель Сринагара]:

«Много туристов приехали полюбоваться снегопадом в Сринагаре. Они очень довольны, все отели почти заполнены».

Похолодание в штате Джамму и Кашмир также влияет на температуру в других северных регионах, таких как Пенджаб, Харьяна и Уттар-Прадеш. Зимы здесь мягче, чем, например, в России. Однако местная инфраструктура меньше приспособлена к погодным катаклизмам.

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