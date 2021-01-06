Кашмирская долина в Индии принарядилась в снежное платье
Кашмирскую долину на севере Индии накрыло снегопадом. В белое платье принарядился и Сринагар. А знаменитое озеро..
Дата загрузки: 2021-01-06
[туристка]:
«Просто чудо. Очень трудно выразить словами все эмоции, но это настоящий подарок. Очень приятно».
Снегопад принёс некоторые неудобства местным жителям: нарушено электроснабжение, на дорогах заторы. Но путешественников это не останавливает.
[житель Сринагара]:
«Много туристов приехали полюбоваться снегопадом в Сринагаре. Они очень довольны, все отели почти заполнены».
Похолодание в штате Джамму и Кашмир также влияет на температуру в других северных регионах, таких как Пенджаб, Харьяна и Уттар-Прадеш. Зимы здесь мягче, чем, например, в России. Однако местная инфраструктура меньше приспособлена к погодным катаклизмам.
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