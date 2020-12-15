104-летняя испанка победила коронавирус, несмотря на возраст

В мадридской больнице врачи и медсёстры аплодисментами провожают пациентку-долгожительницу, которая победила COVID-19. 104-летняя Элена заболела две..

В мадридской больнице врачи и медсёстры аплодисментами провожают пациентку-долгожительницу, которая победила COVID-19. 104-летняя Элена заболела две недели назад, и у неё началась пневмония. Её госпитализировали в клинику имени Григорио Мараньона.

За пожилую пациентку переживал весь медперсонал, но она выздоровела. Теперь бабушка благодарит медиков.

[Элена, пациентка-долгожительница]:

«Будьте здоровы, и пусть всё идёт к лучшему».

Медсёстры говорят, что будут скучать по Элен. Бабушка стала для них символом надежды на то, что даже очень пожилые пациенты могут победить коронавирус.

В Испании вакцинацию от COVID-19 планируют начать 5 января. Об этом недавно сообщил министр здравоохранения Сальвадор Илья. Правда, перед этим препараты должно одобрить Европейское агентство по лекарственным средствам.

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