Стычки в Нагорном Карабахе: стороны заявляют о десятках погибших
По меньшей мере, 45 военных и несколько гражданских с обеих сторон погибли в результате стычек между..
Дата загрузки: 2020-09-28
Это самое серьёзное противостояние между двумя соседями с 2016 года. И это большая угроза для стабильности Закавказья, которое служит коридором для доставки по трубопроводам нефти и газа на мировые рынки.
Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика находится на юго-западе Азербайджана. Баку считает её оккупированной территорией. Там живут почти одни армяне и только несколько азербайджанцев.
Армения уже объявила мобилизацию всех мужчин призывного возраста.
[Никол Пашинян, премьер-министр Армении]:
«Я хочу сообщить сопредседательствующим странам Минской группы и всему международному сообществу, что ситуация очень серьёзная. Полномасштабная война в Закавказье, на пороге которой мы стоим, может иметь самые непредвиденные последствия. Она может выйти на границы региона и принять более масштабную форму, поставив под угрозу международную безопасность и стабильность».
Президент Азербайджана обвинил в противостоянии соседа.
[Ильхам Гейдар оглы Алиев, президент Азербайджана]:
«Этим утром вооружённые силы Армении, используя разное вооружение, включая тяжёлую артиллерию, открыли огонь с разных направлений по нашим населённым пунктам, а также позициям военных. В результате обстрела со стороны неприятеля есть жертвы среди гражданского населения и военных».
Президент Азербайджана также сказал, что армия его страны ведёт обстрел по военным позициям соседа, в результате чего было уничтожено почти всё вооружение, размещённое у границы.
Тем временем, Турция объявила о том, что будет поддерживать Азербайджан.
[Ибрагим Калин, спикер президентской администрации Турции]:
«Турция сохраняет полную солидарность с Азербайджаном. Мы будем поддерживать Азербайджан всеми возможными способами. Мы две очень близкие нации. На самом деле, мы считаем друг друга одной нацией, но с двумя странами. Это очень уникальные отношения».
Нагорный Карабах отделился от Азербайджана в ходе конфликта, который вспыхнул во время развала СССР в 1991 году. В 94-м договорились о прекращении огня. Однако стычки на линии соприкосновения вспыхивают и по сей день.
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