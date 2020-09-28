Стычки в Нагорном Карабахе: стороны заявляют о десятках погибших

По меньшей мере, 45 военных и несколько гражданских с обеих сторон погибли в результате стычек между..

По меньшей мере, 45 военных и несколько гражданских с обеих сторон погибли в результате стычек между Арменией и Азербайджаном. Боевые действия продолжаются уже несколько дней на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Это самое серьёзное противостояние между двумя соседями с 2016 года. И это большая угроза для стабильности Закавказья, которое служит коридором для доставки по трубопроводам нефти и газа на мировые рынки.

Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика находится на юго-западе Азербайджана. Баку считает её оккупированной территорией. Там живут почти одни армяне и только несколько азербайджанцев.

Армения уже объявила мобилизацию всех мужчин призывного возраста.

[Никол Пашинян, премьер-министр Армении]:

«Я хочу сообщить сопредседательствующим странам Минской группы и всему международному сообществу, что ситуация очень серьёзная. Полномасштабная война в Закавказье, на пороге которой мы стоим, может иметь самые непредвиденные последствия. Она может выйти на границы региона и принять более масштабную форму, поставив под угрозу международную безопасность и стабильность».

Президент Азербайджана обвинил в противостоянии соседа.

[Ильхам Гейдар оглы Алиев, президент Азербайджана]:

«Этим утром вооружённые силы Армении, используя разное вооружение, включая тяжёлую артиллерию, открыли огонь с разных направлений по нашим населённым пунктам, а также позициям военных. В результате обстрела со стороны неприятеля есть жертвы среди гражданского населения и военных».

Президент Азербайджана также сказал, что армия его страны ведёт обстрел по военным позициям соседа, в результате чего было уничтожено почти всё вооружение, размещённое у границы.

Тем временем, Турция объявила о том, что будет поддерживать Азербайджан.

[Ибрагим Калин, спикер президентской администрации Турции]:

«Турция сохраняет полную солидарность с Азербайджаном. Мы будем поддерживать Азербайджан всеми возможными способами. Мы две очень близкие нации. На самом деле, мы считаем друг друга одной нацией, но с двумя странами. Это очень уникальные отношения».

Нагорный Карабах отделился от Азербайджана в ходе конфликта, который вспыхнул во время развала СССР в 1991 году. В 94-м договорились о прекращении огня. Однако стычки на линии соприкосновения вспыхивают и по сей день.

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