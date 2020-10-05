Армения опубликовала видео с последствиями обстрела Степанакерта войсками Азербайджана

Эти видеокадры опубликовали власти Армении. На них видны последствия обстрела столицы Нагорного Карабаха. Согласно правительственным данным,..

Эти видеокадры опубликовали власти Армении. На них видны последствия обстрела столицы Нагорного Карабаха. Согласно правительственным данным, авиаудары по Степанакерту и Мартакерту нанесли ВВС Азербайджана. Также отмечается, что по городам были выпущены ракеты дальнего действия.

Точных данных о жертвах пока нет. Известно, что на прошлой неделе в результате обстрела со стороны Азербайджана погибло не менее 18 жителей Нагорного Карабаха, более 90 человек получили ранения.

Омбудсмен по правам человека самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики призвал международное сообщество защитить регион.

[Артак Бегларян, омбудсмен по правам человека НКР]:

«Вооружённые силы Азербайджана начали преднамеренно наносить удары по гражданским объектам и мирному населению. У нас уже десятки жертв и ещё больше раненых».

Ранее Армения заявила, что что будет использовать все необходимые средства для защиты этнических армян от нападения со стороны Азербайджана.

[Никол Пашинян, премьер-министр Армении]:

«На линии соприкосновения продолжаются интенсивные бои. В некоторых местах войска Армии обороны (НКР) оказались в сложной ситуации, а в некоторых – держат ситуацию под контролем».

При этом обе конфликтующие стороны обвиняют друг друга в нападении на мирных жителей.

Между тем президент Азербайджана обещает продолжать боевые действия до тех пор, пока Армения не установит график вывода войск из Нагорного Карабаха.

[Ильхам Гейдар оглы Алиев, президент Азербайджана]:

«Азербайджан никому не позволит завоевать Нагорный Карабах. Нагорный Карабах – это территория Азербайджана. Мы должны туда вернуться, и мы вернёмся».

Столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. В конфликт вступили вооружённые силы непризнанной республики, которую поддерживает Армения, а также Азербайджан, который пользуется поддержкой Турции.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в 88-м году. В ходе войны 92-94-го годов Азербайджан утратил контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. Нынешние столкновения стали самыми серьёзными за последние 30 лет.

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