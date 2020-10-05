Армения опубликовала видео с последствиями обстрела Степанакерта войсками Азербайджана
Эти видеокадры опубликовали власти Армении. На них видны последствия обстрела столицы Нагорного Карабаха. Согласно правительственным данным,..
Дата загрузки: 2020-10-05
Точных данных о жертвах пока нет. Известно, что на прошлой неделе в результате обстрела со стороны Азербайджана погибло не менее 18 жителей Нагорного Карабаха, более 90 человек получили ранения.
Омбудсмен по правам человека самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики призвал международное сообщество защитить регион.
[Артак Бегларян, омбудсмен по правам человека НКР]:
«Вооружённые силы Азербайджана начали преднамеренно наносить удары по гражданским объектам и мирному населению. У нас уже десятки жертв и ещё больше раненых».
Ранее Армения заявила, что что будет использовать все необходимые средства для защиты этнических армян от нападения со стороны Азербайджана.
[Никол Пашинян, премьер-министр Армении]:
«На линии соприкосновения продолжаются интенсивные бои. В некоторых местах войска Армии обороны (НКР) оказались в сложной ситуации, а в некоторых – держат ситуацию под контролем».
При этом обе конфликтующие стороны обвиняют друг друга в нападении на мирных жителей.
Между тем президент Азербайджана обещает продолжать боевые действия до тех пор, пока Армения не установит график вывода войск из Нагорного Карабаха.
[Ильхам Гейдар оглы Алиев, президент Азербайджана]:
«Азербайджан никому не позволит завоевать Нагорный Карабах. Нагорный Карабах – это территория Азербайджана. Мы должны туда вернуться, и мы вернёмся».
Столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. В конфликт вступили вооружённые силы непризнанной республики, которую поддерживает Армения, а также Азербайджан, который пользуется поддержкой Турции.
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в 88-м году. В ходе войны 92-94-го годов Азербайджан утратил контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. Нынешние столкновения стали самыми серьёзными за последние 30 лет.
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