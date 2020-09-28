Альтернативный марафон в Берлине прошёл под живую оркестровую музыку

Берлинский марафон не смог пройти в традиционном формате из-за пандемии. Однако организаторы подготовили альтернативные соревнования. Они..

Берлинский марафон не смог пройти в традиционном формате из-за пандемии. Однако организаторы подготовили альтернативные соревнования. Они проходят в центре немецкой столицы у знаменитой колонны Победы.

Участникам предложили побить рекорд кенийского бегуна Элиуда Кипчоге. В 2018 году он преодолел марафонскую дистанцию за 2 часа 1 минуту 39 секунд.

Четверо бегунов завершают забег на пять секунд быстрее рекордного времени.

[Флориан Орт, бегун]:

«Нашей целью было уменьшить это время, и мы её достигли. Но это просто ещё раз показывает, что достижение Элиуда Кипчоге было выдающимся».

В рамках марафона также прошёл забег на роликовых коньках.

[Себастьян Мирш, конькобежец]:

«Конечно, нам не хватало зрителей, но мы всё же почувствовали атмосферу Берлина. Для нас, конькобежцев, Берлинский марафон – всегда особенное событие».

Участников марафона поддержали живой оркестровой музыкой и выступлением чирлидеров.

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