Альтернативный марафон в Берлине прошёл под живую оркестровую музыку
Берлинский марафон не смог пройти в традиционном формате из-за пандемии. Однако организаторы подготовили альтернативные соревнования. Они..
Дата загрузки: 2020-09-28
Участникам предложили побить рекорд кенийского бегуна Элиуда Кипчоге. В 2018 году он преодолел марафонскую дистанцию за 2 часа 1 минуту 39 секунд.
Четверо бегунов завершают забег на пять секунд быстрее рекордного времени.
[Флориан Орт, бегун]:
«Нашей целью было уменьшить это время, и мы её достигли. Но это просто ещё раз показывает, что достижение Элиуда Кипчоге было выдающимся».
В рамках марафона также прошёл забег на роликовых коньках.
[Себастьян Мирш, конькобежец]:
«Конечно, нам не хватало зрителей, но мы всё же почувствовали атмосферу Берлина. Для нас, конькобежцев, Берлинский марафон – всегда особенное событие».
Участников марафона поддержали живой оркестровой музыкой и выступлением чирлидеров.
Короткая ссылка на эту страницу: