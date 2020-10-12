Стороны конфликта в Карабахе обвиняют друг друга в нарушении перемирия

Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в нарушении перемирия. О прекращении огня стороны конфликта договорились 10..

Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в нарушении перемирия. О прекращении огня стороны конфликта договорились 10 октября на переговорах в Москве.

Генпрокуратура Азербайджана заявляет, что уже на следующий день Армения обстреляла крупный азербайджанский город Гянджа. В результате попадания ракеты разрушен многоквартирный дом. Погибли девять человек, 34 получили ранения. Эти данные не подтверждены независимыми источниками.

[Хикмет Гаджиев, помощник президента Азербайджана]:

«Мы видим, что цель Армении – убить мирных жителей. Это ещё раз показывает её истинное лицо».

Жители разрушенного дома ищут среди руин уцелевшие вещи. У этой пожилой женщины ранены двое родственников.

[Весиле Мехмедова, жительница Гянджи]:

«Я слышала взрыв из своего района. Это произошло в 2 часа ночи. Мой брат с семьёй пробыл у нас неделю. Когда началось перемирие, они вернулись домой, а ночью случилось вот такое».

Между тем Армения называет утверждения Азербайджана «абсолютной ложью». Она обвиняет вторую сторону конфликта в обстреле городов в Нагорном Карабахе, включая Степанакерт.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил, что обстановка на линии фронта остаётся напряжённой.

[Араик Арутюнян, президент непризнанной НКР]:

«(Нападения Азербайджана) на жителей Карабаха выходят за рамки каких-либо гуманитарных правил и могут быть названы геноцидом. Азербайджан это делает не только при поддержке Турции, но и международных террористов».

Воюющие стороны во время перемирия планировали обменяться пленными и телами погибших. Начало этого процесса было намечено на 11 октября. Глава НКР говорит, что пока непонятно, когда будут выполнены договорённости.

Эти боевые действия стали самыми масштабными в Нагорном Карабахе со времён войны в 90-х годах прошлого столетия. Переговоры о мирном урегулировании конфликта продолжаются с 92-го года.

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