Стороны конфликта в Карабахе обвиняют друг друга в нарушении перемирия
Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в нарушении перемирия. О прекращении огня стороны конфликта договорились 10..
Дата загрузки: 2020-10-12
Генпрокуратура Азербайджана заявляет, что уже на следующий день Армения обстреляла крупный азербайджанский город Гянджа. В результате попадания ракеты разрушен многоквартирный дом. Погибли девять человек, 34 получили ранения. Эти данные не подтверждены независимыми источниками.
[Хикмет Гаджиев, помощник президента Азербайджана]:
«Мы видим, что цель Армении – убить мирных жителей. Это ещё раз показывает её истинное лицо».
Жители разрушенного дома ищут среди руин уцелевшие вещи. У этой пожилой женщины ранены двое родственников.
[Весиле Мехмедова, жительница Гянджи]:
«Я слышала взрыв из своего района. Это произошло в 2 часа ночи. Мой брат с семьёй пробыл у нас неделю. Когда началось перемирие, они вернулись домой, а ночью случилось вот такое».
Между тем Армения называет утверждения Азербайджана «абсолютной ложью». Она обвиняет вторую сторону конфликта в обстреле городов в Нагорном Карабахе, включая Степанакерт.
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил, что обстановка на линии фронта остаётся напряжённой.
[Араик Арутюнян, президент непризнанной НКР]:
«(Нападения Азербайджана) на жителей Карабаха выходят за рамки каких-либо гуманитарных правил и могут быть названы геноцидом. Азербайджан это делает не только при поддержке Турции, но и международных террористов».
Воюющие стороны во время перемирия планировали обменяться пленными и телами погибших. Начало этого процесса было намечено на 11 октября. Глава НКР говорит, что пока непонятно, когда будут выполнены договорённости.
Эти боевые действия стали самыми масштабными в Нагорном Карабахе со времён войны в 90-х годах прошлого столетия. Переговоры о мирном урегулировании конфликта продолжаются с 92-го года.
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