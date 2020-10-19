Шаткое прекращение огня в Нагорном Карабахе нарушено спустя часы после вступления в силу
Сын этого жителя карабахской деревни Шош был ранен во время ракетного обстрела. Среди разбитого стекла и..
Дата загрузки: 2020-10-19
Однако конец военному конфликту вряд ли наступит скоро. Спустя всего несколько часов после того, как в полночь субботы вступило в силу гуманитарное прекращение огня между Арменией и Азербайджаном, обе стороны снова обвинили друг друга в нарушении договорённостей.
Азербайджан заявил, что подвергся обстрелу его Агдамский район, который граничит с Нагорным Карабахом, и что Армения открыла огонь по границе из крупнокалиберного оружия.
Армянская сторона отрицает обвинения, а также обвиняет азербайджанскую армию в двух ракетных ударах и использовании артиллерии. Она также утверждает, что Азербайджан не позволил ей забрать раненых бойцов с линии огня.
Баку, в свою очередь, заявляет, что это дезинформация. Это азербайджанский город Гянджа. По словам властей, эти разрушения – результат ракетного обстрела со стороны Армении.
[Регибе Гулиева, жительница Гянджи]:
«Наши люди гуманисты. У нас прекрасная нация. Армения должна знать, что жители Гянджи перед ней не склонятся. Если на то пошло, то мы вернём себе Карабах».
По меньшей мере, 750 человек были убиты с 27 сентября, когда в Нагорном Карабахе начались бои. Самопровозглашённая республика является непризнанным государством. Азербайджан считает её своей территорией. Однако там в подавляющем большинстве проживают этнические армяне.
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