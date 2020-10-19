Шаткое прекращение огня в Нагорном Карабахе нарушено спустя часы после вступления в силу

Сын этого жителя карабахской деревни Шош был ранен во время ракетного обстрела. Среди разбитого стекла и..

Сын этого жителя карабахской деревни Шош был ранен во время ракетного обстрела. Среди разбитого стекла и обломков Юрий Мелкумян призывает остановить войну. Говорит, из-за неё гибнут дети, женщины и старики.

Однако конец военному конфликту вряд ли наступит скоро. Спустя всего несколько часов после того, как в полночь субботы вступило в силу гуманитарное прекращение огня между Арменией и Азербайджаном, обе стороны снова обвинили друг друга в нарушении договорённостей.

Азербайджан заявил, что подвергся обстрелу его Агдамский район, который граничит с Нагорным Карабахом, и что Армения открыла огонь по границе из крупнокалиберного оружия.

Армянская сторона отрицает обвинения, а также обвиняет азербайджанскую армию в двух ракетных ударах и использовании артиллерии. Она также утверждает, что Азербайджан не позволил ей забрать раненых бойцов с линии огня.

Баку, в свою очередь, заявляет, что это дезинформация. Это азербайджанский город Гянджа. По словам властей, эти разрушения – результат ракетного обстрела со стороны Армении.

[Регибе Гулиева, жительница Гянджи]:

«Наши люди гуманисты. У нас прекрасная нация. Армения должна знать, что жители Гянджи перед ней не склонятся. Если на то пошло, то мы вернём себе Карабах».

По меньшей мере, 750 человек были убиты с 27 сентября, когда в Нагорном Карабахе начались бои. Самопровозглашённая республика является непризнанным государством. Азербайджан считает её своей территорией. Однако там в подавляющем большинстве проживают этнические армяне.

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