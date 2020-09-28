В Йемене проведут крупнейшую операцию по обмену пленными

Правительство Йемена и повстанцы-хуситы согласились обменяться пленными. Свободу получат более 1000 человек. Переговоры представителей воюющих сторон..

[Мартин Гриффитс, спецпосланник ООН в Йемене]:

«Все мы знаем, что сейчас важно быстро и решительно продвигаться к реализации (соглашения). И нам нельзя зря терять время. Освобождение 1081 человека станет крупнейшей операцией по обмену пленными за всю историю конфликта в Йемене».

Правительство Йемена и повстанцы-хуситы согласились обменяться пленными. Свободу получат более 1000 человек. Переговоры представителей воюющих сторон прошли в швейцарской деревне Глион. На них присутствовали сотрудники ООН и Международного комитета Красного Креста.

В рамках соглашения йеменское правительство освободит 681 боевика-хусита. Повстанцы отпустят 400 пленных, в их числе будут 15 саудовцев и четверо суданцев.

Дату обмена назначат в ближайшие дни. Международный комитет Красного Креста будет наблюдать за перевозкой пленных.

[Фабрицио Карбони, представитель МККК]:

«Соглашение по обмену – очень положительный шаг. Но мы призываем все стороны с той же срочностью согласовать выполнение разных этапов, гарантировать безопасность и материально-техническое обеспечение, чтобы подписанное на бумаге воплотилось в реальность».

Спецпосланник ООН Мартин Гриффитс надеется, что соглашение проложит путь к дальнейшему мирному урегулированию военного конфликта.

[Мартин Гриффитс, спецпосланник ООН в Йемене]:

«Сейчас наша общая цель в том, чтобы прийти к совместному соглашению об общенациональном прекращении огня и завершении войны в Йемене. И это должно сопровождаться различными мерами. Необходимо открыть порты, аэропорты и дороги, чтобы люди могли начать нормально жить».

Гражданская война в Йемене идёт с 2014 года. Повстанцев-хуситов поддерживает Иран. На стороне правительства в 2015 году выступила коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

Два года назад конфликтующие стороны договорились об обмене пленными. В рамках соглашения должны были получить свободу примерно 15 тысяч человек. Но договорённости выполнялись медленно и лишь частично.

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