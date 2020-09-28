Летний ресторан в Нью-Йорке обзавёлся прозрачными палатками

15 прозрачных палаток со столиками внутри стоят рядом с рестораном в Нью-Йорке. Так владелец заведения хочет..

[Ален Шеврё, владелец ресторана]:

«Всем это нравится – детям, семьям, друзьям, которые хотят посидеть вместе. Недели две назад шёл дождь, всё лил и лил. И все с удовольствием сидели в палатках».

15 прозрачных палаток со столиками внутри стоят рядом с рестораном в Нью-Йорке. Так владелец заведения хочет обезопасить гостей во время пандемии. Палатки также защищают от ветра и дождя.

Владелец заведения закупил палатки в июле.

[гостья ресторана]:

«При нынешней обстановке в мире обед в прозрачной палатке – лучшее, чего можно желать». [гостья ресторана]:

«Увидев палатку, я сразу подумала, что она похожа на карету Золушки. Это красиво. Мне нравится».

Прозрачные палатки будут стоять у ресторана до сильных холодов.

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