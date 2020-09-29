Самолёт на водородном топливе совершил 20-минутный тестовый полёт

Частный самолет с водородным двигателем летит над южной Англией. Возможно, за ним – будущее авиаперелётов. Сейчас..

Частный самолет с водородным двигателем летит над южной Англией. Возможно, за ним – будущее авиаперелётов.

Сейчас это воздушное судно совершает тестовый полёт продолжительностью в 20 минут.

Создавшая его компания надеется, что это лишь первый шаг к тому, чтобы сделать авиационную индустрию более экологичной. А её считают одной из отраслей, которая больше всего загрязняют атмосферу вредными выбросами.

[Вал Мифтахов, генеральный директор и основатель ZeroAvia]:

«Единственный выброс этого самолета в полёте – это водяной пар. Мы также создали заправочную инфраструктуру, которая обеспечивает производство водорода с нулевыми выбросами. Такой самолёт чистый, менее шумный и позволит летать с чистой совестью».

Пока эти самолеты могут преодолевать только короткие расстояния и перевозить мало пассажиров. Но инженеры утверждают, что уже к концу этого десятилетия водородные самолёты будут совершать дальние перелёты.

Недавно аэрокосмический гигант Airbus представил свой концепт самолета на водороде. Однако до перевозки пассажиров ещё далеко. Современные аэропорты подходят лишь для дозаправки самолетов, работающих на обычном топливе. То есть потребуется переоборудование всей инфраструктуры.

[Дэвид Глив, эксперт по авиационной безопасности]:

«Мы должны решить, как заправлять эти самолёты, потому что существующая инфраструктура не будет работать. Также нужно будет разобраться с другими аспектами, такими как требования к пожарным и спасательным службам. Итак, предстоит довольно много работы, но, безусловно, это очень интересно».

Правительство Великобритании частично финансирует проект, надеясь, что он принесёт в страну рабочие места.

[Роберт Кортс, министр авиации Великобритании]:

«Это лучшая в мире технология, которая предоставляет Великобритании экономические возможности, а также позволяет решить проблемы, связанные с изменением климата».

До конца года команда хочет совершить ещё один тестовый полёт на расстояние в 400 километров. Она также надеется, что уже скоро сможет запустить коммерческие рейсы.

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