Российская компания представила прототип летающего такси

В Москве прошла презентация беспилотного летающего такси российской компании «Ховер». Двухместный электрический дрон поднялся в воздух на арене «Лужников». Ранее эту модель несколько раз тестировали в России и ОАЭ.

Разработка летательного аппарата началась с одноместной модели Scorpion S3. Она была более шумной и менее безопасной.

[Александр Атаманов, глава компании «Ховер»]:

«С тех пор мы всю технологию перевозки человека по воздуху при помощи дрона постоянно модернизируем, постоянно добиваемся новых успехов, и все эти технологии переходят из одного вида летательного аппарата в другой, постоянно совершенствуясь и повышая уровень безопасности».

В сентябре этого года беспилотное аэротакси испытают с использованием высокоскоростной сети 5G. В случае успеха дрон запустят в серийное производство.

[Александр Атаманов, глава компании «Ховер»]:

«Летающая машина, прототип, в скором времени превратится в серийный аппарат, который мы собираемся построить в 2021 году. И, таким образом, все технологии, которые мы отработали там, перейдут в эту машину. И машина будет летать при помощи нового типа двигателей – двигателей Venturi, которые установлены здесь и здесь».

По словам разработчиков, летательный аппарат будет представлять собой гибрид коптера и самолёта. Также аэротакси оснастят самым современным парашютом, который раскроется в случае аварийной ситуации и мягко опустит на землю аппарат с пассажирами.

Компания планирует в 2023-2025 годах внедрить коммерческое использование пассажирских дронов для городских полётов. Ориентировочная цена составит 20 рублей за километр, что сопоставимо со стоимостью поездки на обычном такси.

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