Глава Еврокомиссии всё ещё уверена, что соглашение с Лондоном возможно

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен всё ещё надеется на сделку после «брексита», которая урегулирует торговые..

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:«Мы хотим соглашения после «брексита», и ради него активно ведём переговоры. Мы хотим соглашения, и я уверена, что оно возможно. Я призываю к ответственности, поскольку экономики с обеих сторон пролива серьёзно пострадали от пандемии».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен всё ещё надеется на сделку после «брексита», которая урегулирует торговые и финансовые отношения с Лондоном. С 1 января 2021-го начнут действовать положения договора о выходе, который блок и Великобритания утвердили ранее. В переходный период надеялись принять торговое соглашение. Однако времени остаётся очень мало.

В следующем месяце лидеры ЕС ещё раз попытаются прийти к консенсусу. Однако пока переговоры застопорились на некоторых принципиальных вопросах, которые касаются рыбных хозяйств, честной конкуренции и урегулирования торговых споров. Кроме того, недавно Лондон также объявил о намерении принять закон, который противоречит некоторым пунктам ранее принятого соглашения о «брексите».

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Все детали уже чётко изложили. Так что с нашей стороны очевидна готовность сделать шаг вперед и прийти к согласию».

В ЕС говорят, что торговое соглашение должно быть утверждено к концу октября – началу ноября. Так его успеют ратифицировать Европарламент и страны блока. В противном случае под угрозу будут поставлены шаткий мир на острове Ирландия и торговля между ЕС и Великобританией, годовой объём которой составляет триллион евро.

В случае непринятия соглашения, торговлю между Лондоном и Брюсселем снова начнут регулировать общие правила ВТО, которые включают лимиты и пошлины.

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