Ракета компании Virgin Orbit достигла орбиты со второй попытки

На борту этой ракеты несколько малых спутников, разработанных в рамках обучающей программы НАСА в американских университетах...

На борту этой ракеты несколько малых спутников, разработанных в рамках обучающей программы НАСА в американских университетах.

Разработала её компания Ричарда Брэнсона Virgin Orbit. И ракета успешно достигла орбиты Земли.

[Ричард Брэнсон, владелец Virgin Orbit]:

«Они вышли на точную орбиту, каждый спутник вышел на нужную орбиту, на которую должен был выйти. Это невероятно волнующий день для всех».

LauncherOne – это ракета-носитель воздушного старта. Она полетела в космос из-под крыла самолёта Boeing 747. В целом она способна выводить на орбиту до 300 килограммов полезного груза.

[Ричард Брэнсон, владелец Virgin Orbit]:

«После того как ракета вышла на орбиту, двигаясь со скоростью 18,5 тысяч миль в час, нам пришлось ждать, чтобы увидеть, выведены ли девять спутников на свои правильные орбиты. Потом нам нужно было дождаться, пока они выйдут на связь с Землёй. И после четырёх часов переживаний все они вышли на связь».

Восемь месяцев назад демонстрационный полёт LauncherOne закончился неудачей.

Компания, базирующаяся в Калифорнии, – один из нескольких разработчиков, которые строят и запускают на орбиту всё более мощные малые спутники. Устройства могут быть размером и с тостер, и с холодильник.

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