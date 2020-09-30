В Австралии гигантский механизм генерирует искусственные волны для сёрфинга

Новый райский уголок для сёрфингистов появился рядом с австралийском городом Йеппун. Воды этого озера не успокаиваются,..

Новый райский уголок для сёрфингистов появился рядом с австралийском городом Йеппун. Воды этого озера не успокаиваются, пока работает специальная установка. Гигантская платформа, раскачиваясь, создаёт волны.

[Марк Окчилупо, бывший чемпион мира по сёрфингу]:

«Это новшество не надоедает. Здесь каждое занятие сёрфингом проходит захватывающе». [Мэйси Каллаган, сёрфингистка]:

«Я даже потеряла дар речи. Это изумительное место, и здесь очень весело».

За час генерируется 2000 волн.

[Уэйн Дарт, сотрудник компании Surf Lakes]:

«Посредине озера находится большое устройство для создания волн. Оно качается вверх и вниз, создавая волны, которые расходятся и ударяются о рифы».

Установка создаёт пять типов волн, поэтому тренироваться здесь могут и новички.

[Уэйн Дарт, сотрудник компании Surf Lakes]:

«99% жителей мира никогда не занимались сёрфингом. Думаю, они захотели бы попробовать».

Ну а профессионалы приезжают сюда постоянно. Среди них и бывший чемпион мира по сёрфингу Марк Окчилупо.

[Марк Окчилупо, бывший чемпион мира по сёрфингу]:

«Я с детства мечтал о такой установке, но не думал, что она появится. А теперь она есть, и, кажется, один тип волны назвали моим именем. Я очень горжусь этим». [Мэйси Каллаган, сёрфингистка]:

«Большинству сёрфингистов здесь нравится, потому что удобнее тренироваться. При одинаковых волнах легче отрабатывать новые трюки».

Компания, построившая установку, получила более 500 заявок со всего мира. Впрочем, искусственные волны всё равно не заменят океанских в полной мере.

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