Зоологи неожиданно обнаружили в Западной Австралии популяцию сипух
Среди кустарников на окраине австралийского города Маргарет-Ривер сипуха исследует местность в поисках добычи. На другом конце..
Дата загрузки: 2020-12-28
«Они требуют еды вот так. И так всю ночь».
Обнаружить хищных птиц в этой местности помогли волонтёры. Если бы не они, то появление австралийских сипух так и осталось бы незамеченным. Ранее здесь их никогда не встречали.
Но чтобы заметить их, пришлось провести длинные и холодные ночи в засаде.[Бойд Вайкс, природозащитник]:
«Мы просто мечтали о том, чтобы однажды прийти домой и рассказать, что видели нечто, чего никогда не видели в Западной Австралии».
К настоящему времени в районе Маргарет-Ривер удалось заметить уже несколько сипух. Главная угроза для них – это яд, который используют для травли крыс. Местные жители приняли это во внимание, чтобы не навредить.[Джон Маккинни, житель Маргарет-Ривер]:
«Мы включили это в контракт с дезинсекторами. Мы указали, какие яды они могут использовать».
А один местный производитель вина пошёл ещё дальше. Он вообще отказался от ядов и теперь создаёт условия для обитания сипух, чтобы они сами охотились на крыс и мышей.[Стив Джеймс, владелец винодельни]:
«Было бы удивительно, если бы у нас поселилось семейство сипух, которое на самом деле обеспечило бы природный контроль над численностью грызунов».
О популяциях австралийских сипух на континенте известно недостаточно. В разных районах им присвоен разный статус: от уязвимых до находящихся под угрозой исчезновения.
Но в Маргарет-Ривер они, похоже, поселились надолго.
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