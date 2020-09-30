Временные квартиры площадью 30 кв. м гонконгцы считают хоромами
Когда житель Гонконга Лау Кайфай, его жена и сын-подросток въехали в эту модульную квартиру площадью 27..
Дата загрузки: 2020-09-30
Когда житель Гонконга Лау Кайфай, его жена и сын-подросток въехали в эту модульную квартиру площадью 27 квадратных метров, они ощутили, будто выиграли в лотерею.
Эти временные жилища возвели для тех, кто стоит в очереди на социальное жильё. В случае Лау, временная квартира оказалась в три раза больше его предыдущей жилплощади.
[Тхиа Яюй, местная жительница]:
«Место, в котором мы жили, было очень маленьким. Обеденный стол тоже был очень маленьким. Больше двух-трёх чашек на него не помещалось. Мы ели по-очереди. Сын ждал, пока мы поедим, чтобы тоже что-то съесть. Но теперь мы можем есть все вместе».
В Гонконге дефицит доступного жилья – один из самых острых в мире. Недавно власти запустили программу по выделению социальной жилплощади. Ждать её нужно около 5,5 лет. В этот период можно пожить в таких контейнерных квартирах. Их устанавливают на свободной земле.
Впрочем, такое жильё достаётся не всем. Многие продолжают жить в коммунальных квартирах в ожидании временного варианта.
[Чхочхо Чхань, местная жительница]:
«Места мало, ничего нельзя сделать. Мой сын может либо сидеть на кровати, либо быть здесь. Теперь мы даже выйти не можем из-за COVID-19. Раньше ходили в парк, а теперь сидим дома».
[Кевин Чхань, 7-летний местный житель]:
«В гости к друзьям мне тоже нельзя».
[Чхочхо Чхань, местная жительница]:
«Да, мы пока не можем навещать других детей».
Местные активисты недовольны. Они говорят, что власти делают недостаточно.
[Сче Лайшань, активистка]:
«Правительство выступает скорее посредником, а не берёт на себя ответственность, чтобы строить жильё. Оно полагается на НКО, частных застройщиков. Этого абсолютно недостаточно. Они вообще не выполняют своих обязательств».
В Гонконге живёт 7,5 миллионов человек. Более миллиона из них – за чертой бедности. В ближайшие три года власти обещают построить 15 тысяч временных квартир. Пока есть только 800.
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